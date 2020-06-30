Платформа Bit Trade и управление цифровыми активами Bitbon

Инвестиции в цифровые активы и криптовалюты отличаются высокой степенью риска и не гарантируют получение прибыли. Не рекомендуется вкладывать в них те суммы, которые критичны для вашего бюджета.

Стремительное развитие цифровых технологий накладывает отпечаток на все сферы жизни, в том числе коммерцию. Показательный пример – это интеграция в финансовые операции и онлайн предпринимательство криптовалют и технологий блокчейн вообще.

В современной Сети можно найти площадки, которые специализируются на привлечении инвестиций через приобретение цифровых активов, в том числе для контрибьютинга, модифицированной версии краудфандинга или ICO. Одна из подобных платформ – Bit Trade, оперирующая цифровым активами, в частности Bitbon.

Создатели платформы называют несколько преимуществ подобного сервиса для потенциальных инвесторов и тех, кто занимается спекулятивной деятельностью.

Во-первых, это относительно простой, удобный и интуитивно-понятный механизм управления активами. Во-вторых, обязательная верификация участников платформы, которая снижает шансы мошенничества. В-третьих, работая на технологии блокчейн, платформа гарантирует децентрализованное управление и высокий уровень открытости информации для участников финансовых операций.

Если инвестор заинтересован не только в спекулятивной торговле или майнинге, а во вложении активов в развитие сторонних бизнес-предложений, то он может выбрать один из проектов, прошедших дополнительную проверку BitUP- агентства. Подключение аудита со стороны платформы снижает шансы инвестирования в проекты-пустышки и мошеннические схемы.

Среди прочих преимуществ сервиса разработчики проекта называют наличие функции QuickBot: благодаря ее алгоритмам инвесторы получают возможность приобретать цифровые активы по актуальной цене. Также у сервиса есть функция автоматических ордеров для сделок с активами.

Покупка цифровых активов открывает перед инвесторами несколько путей получения возможной прибыли. Это и спекулятивная игра на изменении стоимости активов. Это и контрибьютинг – аналог долевого участия в развитии потенциально перспективных проектов наряду с другими пользователями. Это и майнинг.

Перед тем, как совершать любые инвестиции, в том числе на платформе Бит Трейд, рекомендуем трезво оценить свои финансовые возможности, не забывать про риск-менеджмент, досконально проверить перспективность и безопасность приобретаемых цифровых активов.

Платформа Bit Trade і управління цифровими активами Bitbon

Інвестиції в цифрові активи і криптовалюты відрізняються високою мірою ризику і не гарантують отримання прибутку. Не рекомендується вкладати в них ті суми, які критичні для вашого бюджету.

Стрімкий розвиток цифрових технологій накладає відбиток на усі сфери життя, у тому числі комерцію. Показовий приклад - це інтеграція у фінансові операції і онлайн підприємництво криптовалют і технологій блокчейн взагалі.

У сучасній Мережі можна знайти майданчики, які спеціалізуються на залученні інвестицій через придбання цифрових активів, у тому числі для контрибьютинга, модифікованій версії краудфандинга або ICO. Одна з подібних платформ - Bit Trade, що оперує цифровим активами, зокрема Bitbon.

Творці платформи називають декілька переваг подібного сервісу для потенційних інвесторів і тих, хто займається спекулятивною діяльністю.

По-перше, це відносно простий, зручний і інтуїтивно-зрозумілий механізм управління активами. По-друге, обов'язкова верифікація учасників платформи, яка знижує шанси шахрайства. По-третє, працюючи на технології блокчейн, платформа гарантує децентрализованное управління і високий рівень відкритості інформації для учасників фінансових операцій.

Якщо інвестор зацікавлений не лише в спекулятивній торгівлі або майнинге, а у вкладенні активів в розвиток сторонніх бізнес-пропозицій, то він може вибрати один з проектів, що пройшли додаткову перевірку BitUP - агентства. Підключення аудиту з боку платформи знижує шанси інвестування в проекти-пустушки і шахрайські схеми.

Серед інших переваг сервісу розробники проекту називають наявність функції QuickBot : завдяки її алгоритмам інвестори дістають можливість придбавати цифрові активи за актуальною ціною. Також у сервісу є функція автоматичних ордерів для угод з активами.

Купівля цифрових активів відкриває перед інвесторами декілька шляхів отримання можливого прибутку. Це і спекулятивна гра на зміні вартості активів. Це і контрибьютинг - аналог пайової участі в розвитку потенційно перспективних проектів разом з іншими користувачами. Це і майнинг.

Перед тим, як здійснювати будь-які інвестиції, у тому числі на платформі Біт Трейд, рекомендуємо тверезо оцінити свої фінансові можливості, не забувати про риск-менеджмент, досконально перевірити перспективність і безпеку цифрових активів, що придбаються