Оля Цибульская рассказала, почему она попала в кабинет психолога

25 января 2021 13:50 Юлия Крутиева
Оля Цибульская рассказала, почему она попала в кабинет психолога
Певица Оля Цибульская
пресс-служба канала Украина

Певица Оля Цибульская призналась, что помогло ей в корне изменить жизнь.

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В конце прошлого года Оля Цибульская выпустила настоящую песню-манифест – «По барабану», которая поставила точку в принятии себя.

Долгое время мне казалось, если ты артистка, должна всегда дарить радость. И моя «кукуха» чуть не поехала – я оказалась в кабинете психолога, – призналась Оля Цибульская в эфире канала «Украина».

Сегодня артистка не стесняется говорить о таком опыте, ведь он научил ее жить и принимать все по-новому.

Очень долго меня волновало, что скажут люди. Я себя постоянно сравнивала с другими композиторами, с другими артистами, с другими женщинами, – рассказала певица. – Это значит, ты постоянно находишься в этом сравнении и потом переживаешь только стресс. А жизнь – это здесь и сейчас. И она для меня не черно-белая, она – цветная, – рассказала певица.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
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В прошлом году Оля похудела на пятнадцать килограммов! И возвращаться в ту форму и психологическое состояние не собирается. И даже не против поделиться секретом стройной фигуры:

То, как я выгляжу, зависит от того, что я ем, ну и секс между приемами пищи помогает избавиться от лишних калорий, – отметила Оля.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
Напомним,  

 

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