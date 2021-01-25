Оля Цибульская рассказала, почему она попала в кабинет психолога
25 января 2021 13:50
Певица Оля Цибульская
пресс-служба канала Украина
Певица Оля Цибульская призналась, что помогло ей в корне изменить жизнь.
Оля Цибульская выпустила настоящую песню-манифест – «По барабану», которая поставила точку в принятии себя.Напомним,
Долгое время мне казалось, если ты артистка, должна всегда дарить радость. И моя «кукуха» чуть не поехала – я оказалась в кабинете психолога, – призналась Оля Цибульская в эфире канала «Украина».
Сегодня артистка не стесняется говорить о таком опыте, ведь он научил ее жить и принимать все по-новому.
Очень долго меня волновало, что скажут люди. Я себя постоянно сравнивала с другими композиторами, с другими артистами, с другими женщинами, – рассказала певица. – Это значит, ты постоянно находишься в этом сравнении и потом переживаешь только стресс. А жизнь – это здесь и сейчас. И она для меня не черно-белая, она – цветная, – рассказала певица.
Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
То, как я выгляжу, зависит от того, что я ем, ну и секс между приемами пищи помогает избавиться от лишних калорий, – отметила Оля.
Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
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