Реальная мистики: Тимур Ибраимов признался, что владел гипнозом

19 марта 2021 17:20 Юлия Туренко
Реальная мистики: Тимур Ибраимов признался, что владел гипнозом
Актер Тимур Ибраимов
пресс-служба канала Украина

В юности актер Тимур Ибраимов интересовался гипнозом и даже на практике применил знания.

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22 марта в 11:45 на телеканале «Украина» стартует одиннадцатый сезон скриптед-реалити «Реальная мистика». Актер Тимур Ибраимов поделился опытом использования гипноза.

Мне часто задают вопрос, владею ли я гипнозом. Самое удивительное, что в какой-то степени да. В старших классах мы все увлекались замечательной книгой «Акцентуированные личности» Карла Леонгарта, в том числе психологией, психиатрией и гипнозом. Гипноз – это не очень сложно, и в какой-то степени я им овладел. Я даже загипнотизировал дружка моего двоюродного брата, и, конечно, вывел из этого состояния его потом. Это было один раз в жизни, - поделился Тимур Имбраимов.

Актер так же поделился, что попадал на сцену к Мессингу и Кашпировскому.

Мессинг гастролировал по всему Советскому союзу. Я был на его шоу дважды. Впервые в 9 лет, мы отдыхали в пансионате в Закарпатье. Потом второй раз - когда были на Сахалине с родителями. Я знал, кто этот человек, и добровольцем вышел на сцену. Прекрасно помню, как это было. Я ощущал какое-то влияние Мессинга, но абсолютно себя контролировал. Подобное повторилось, когда попал на сеанс к Кашпировскому. Вышел на сцену, выполнял все его указания, падал, как и другие добровольцы. Но на меня гипноз не подействовал, - поделился Ибраимов и добавил, что иногда у него бывают предвиденья, природу которых трудно понять.

Актер Тимур Ибраимов / кадр из видео
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Актер уверен, что проект «Реальная мистика» может помочь зрителю научиться мыслить более критично и верить в свои силы.

Меня радует в этом проекте, что мы пытаемся научить критическому восприятию действительности, в хорошем смысле слова – взрослению. Нужно всегда надеяться на себя. На то, что ты преодолеешь обстоятельства, а для этого нужны знания. Необходимо читать книжки и верить в успех, бороться до конца, - уверяет актер «Реальной мистики» Тимур Ибраимов.

Напомним, 

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