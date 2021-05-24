Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о свадьбе с Павлом Розенко

24 мая 2021 12:25 Юлия Туренко
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о свадьбе с Павлом Розенко
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась своими впечатлениями от примерки свадебного платья.

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Чтобы быть максимально убедительной во время проверки на верность, ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь каждый раз перевоплощается. 

Например, в шестом сезоне проекта, который Новый канал показывает по понедельникам, девушка примерила свадебное платье. А готова ли Елена-Кристина стать невестой в реальной жизни?

Платье, кстати, было очень тяжелое, я даже не ожидала. А мне при этом нужно было парить и порхать. Наряд украсили декором из стекла, а по ощущениям - будто кирпичи! - поделилась впечатлениями Елена-Кристина Лебедь. - Любая девочка, конечно, любит порхающие платья, но стать невестой по-настоящему как-то не захотелось.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
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Свадьбу со своим возлюбленным - экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко - ведущая не планирует, хотя они вместе уже не один год.

Мне кажется, это должно быть как-то спонтанно. Встала утром, обула балетки - и в ЗАГС, - сказала ведущая.

Напомним, 

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