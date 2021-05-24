Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о свадьбе с Павлом Розенко
24 мая 2021 12:25
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала
Ведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась своими впечатлениями от примерки свадебного платья.
«Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь каждый раз перевоплощается.
Например, в шестом сезоне проекта, который Новый канал показывает по понедельникам, девушка примерила свадебное платье. А готова ли Елена-Кристина стать невестой в реальной жизни?
Платье, кстати, было очень тяжелое, я даже не ожидала. А мне при этом нужно было парить и порхать. Наряд украсили декором из стекла, а по ощущениям - будто кирпичи! - поделилась впечатлениями Елена-Кристина Лебедь. - Любая девочка, конечно, любит порхающие платья, но стать невестой по-настоящему как-то не захотелось.
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Мне кажется, это должно быть как-то спонтанно. Встала утром, обула балетки - и в ЗАГС, - сказала ведущая.
Напомним,