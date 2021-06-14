Алина Гросу рассказала, какой отдых выбирала для себя в период пандемии

Певица Алина Гросу рассказала, почему на два года отказалась от поездок за границу.

Во время песенного шоу «Українська пісня року» популярная певица Алина Гросу исполнит свою первую украиноязычную песню «Рушничок». За кулисами концерта артистка рассказала, как относится к путешествиям во время карантина и какой отдых выбирает для себя.

Если честно, за период пандемии я ни разу не была за границей. Я немного скучаю по далеким путешествиям, однако понимаю, что все это можно найти и в Украине – и горы, и море. Поэтому, я считаю, что найти классное место для отдыха можно никуда не вылетая, – поделилась GROSU на съемочной площадке канала «Украина». – Конечно, если посреди зимы захочется жары – надо лететь, но у меня на первом месте стоит работа, поэтому пока это возможно в пределах карантина, я работаю.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Кроме того, звезда рассказала, какие места для отдыха выбирает она и почему именно так.

Я очень люблю Львов – это нереальная атмосфера! О Черновцах даже говорить не буду – это мой город, я его просто обожаю! Наверное, это единственное место, которое я знаю в Украине лучше остальных, даже несмотря на то, что росла я в Киеве – с семи лет здесь живу. В Киеве, кстати, люблю Мариинский парк – для меня это довольно значимое место, ведь там состоялось мое первое в жизни свидание и так приятно вспоминать, как мы катались там на роликах. Также люблю Одессу, Запорожье, Карпаты! Это нереально – я люблю всю Украину, главное – путешествовать с классной компанией! – отметила артистка.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Но именно Киев и Черновцы Алина могла бы назвать своими «местами силы».

«Для меня это место там, где семья – родная кровь. Когда видишь семью, чувствуешь их поддержку и у тебя появляются силы делать что-то новое, идти дальше и покорять новые вершины», – рассказала Гросу.

Напомним,