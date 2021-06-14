Алина Гросу рассказала, какой отдых выбирала для себя в период пандемии

14 июня 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу рассказала, какой отдых выбирала для себя в период пандемии
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу рассказала, почему на два года отказалась от поездок за границу.

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Во время песенного шоу «Українська пісня року» популярная певица Алина Гросу исполнит свою первую украиноязычную песню «Рушничок». За кулисами концерта артистка рассказала, как относится к путешествиям во время карантина и какой отдых выбирает для себя. 

Если честно, за период пандемии я ни разу не была за границей. Я немного скучаю по далеким путешествиям, однако понимаю, что все это можно найти и в Украине – и горы, и море. Поэтому, я считаю, что найти классное место для отдыха можно никуда не вылетая, – поделилась GROSU на съемочной площадке канала «Украина». – Конечно, если посреди зимы захочется жары – надо лететь, но у меня на первом месте стоит работа, поэтому пока это возможно в пределах карантина, я работаю.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
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Кроме того, звезда рассказала, какие места для отдыха выбирает она и почему именно так.

Я очень люблю Львов – это нереальная атмосфера! О Черновцах даже говорить не буду – это мой город, я его просто обожаю! Наверное, это единственное место, которое я знаю в Украине лучше остальных, даже несмотря на то, что росла я в Киеве – с семи лет здесь живу. В Киеве, кстати, люблю Мариинский парк – для меня это довольно значимое место, ведь там состоялось мое первое в жизни свидание и так приятно вспоминать, как мы катались там на роликах. Также люблю Одессу, Запорожье, Карпаты! Это нереально – я люблю всю Украину, главное – путешествовать с классной компанией! – отметила артистка.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
Но именно Киев и Черновцы Алина могла бы назвать своими «местами силы».

«Для меня это место там, где семья – родная кровь. Когда видишь семью, чувствуешь их поддержку и у тебя появляются силы делать что-то новое, идти дальше и покорять новые вершины», – рассказала Гросу.

Напомним, 

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