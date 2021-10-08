Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов признался, как съемки влияют на личную жизнь Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий Кирилл Макашов пресс-служба Нового канала

Ведущий реалити «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов рассказал, продолжает ли встречаться со своей девушкой, несмотря на длительную разлуку.