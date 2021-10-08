Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов признался, как съемки влияют на личную жизнь

8 октября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов признался, как съемки влияют на личную жизнь
Ведущий Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Ведущий реалити «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов рассказал, продолжает ли встречаться со своей девушкой, несмотря на длительную разлуку.

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Быть ведущим тревел-шоу «Орел и Решка» работа не из простых. Постоянные перелеты, плотный график, экстремальные съемки, миллион новых впечатлений… И все это - вдали от родных и близких. 

Повлияли ли съемки в тревел-шоу на личную жизнь, рассказал ведущий сезона «Земляне» Кирилл Макашов.

На самом деле перелеты и переезды никак не мешают личной жизни, если в ней полный порядок. Когда есть проблемы, то да, это будет мешать, - сказал Кирилл Макашов. - Конечно, я скучаю по своей девушке Алене. На съемках уже как будто появляется своя тусовка, у нее дома - своя. Мы словно живем в разных мирах, но все равно есть то, что постоянно нас соединяет. Лучше к этому относиться не как к расставанию, а как к поездке для получения нового опыта. Мне кажется, временное расставание еще больше укрепляет отношения. Я вижу, что человек мне доверяет - и это круто.

Кирилл Макашов со своей девушкой / пресс-служба Нового канала
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Опыт, который Кирилл приобрел на съемках «Орла и Решки», помогает ему строить совместные планы со второй половинкой. 

Когда приезжаю домой, рассказываю Алене много интересного. Например, куда хочу ее повезти из стран, которые мне понравились, - отметил ведущий тревел-шоу. - Сначала говорил, поедем на неделю, потом - на две, потом - на месяц. Чем больше вижу новых стран, тем больше этот период поездки увеличивается. Последний раз я уже сказал: «Едем на три месяца, берем машину, заказываем билеты, отели - будем смотреть мир».

Напомним, 

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