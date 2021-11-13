Известный украинский ведущий рассказал о романе с Тиной Кароль
Певица Тина Кароль является одной из самых упоминаемых знаменитостей на всевозможных украинских новостных порталах.
Тине уже успели приписать романы с известными певцами. Публика была просто уверена, что Кароль строит отношения с Даном Баланом. Уж больно мило они общались во время съемок проекта «Голос країни».
Во время же записи проекта «Танці з зірками» зрители начали приписывать Тине отношения с ведущим бэкстейджа - популярным украинским актером Александром Поповым.
Сама Кароль всевозможные домысли журналистов и публики комментировать не хочет. А вот сам Александр все-таки решил рассказать всю правду.
Пожалуйста, нет! Она икона украинского шоу-бизнеса, а я… У меня никогда не было проблем подойти к ней и заговорить. После того, как я взял у нее интервью, мне сказали: «Ты нормальный? Она обычно никому ничего не комментирует», – сказал Александр Попов.