Известный украинский ведущий рассказал о романе с Тиной Кароль

Певица Тина Кароль является одной из самых упоминаемых знаменитостей на всевозможных украинских новостных порталах.

И это не удивительно, ведь вокруг Тины Кароль постоянно крутится множество слухов. Самые обсуждаемые, конечно же, касаются личной жизни певицы.

Тине уже успели приписать романы с известными певцами. Публика была просто уверена, что Кароль строит отношения с Даном Баланом. Уж больно мило они общались во время съемок проекта «Голос країни».

Во время же записи проекта «Танці з зірками» зрители начали приписывать Тине отношения с ведущим бэкстейджа - популярным украинским актером Александром Поповым.

Валентина Хомайко, Тина Кароль и Александр Попов / instagram.com/akter

Сама Кароль всевозможные домысли журналистов и публики комментировать не хочет. А вот сам Александр все-таки решил рассказать всю правду.

В интервью журналистам программы «ЖВЛ» на 1+1 Попов заявил, что мог легко подойти на съемках к Тине и пообщаться. Но это были чисто рабочие отношения, а не романтические.

Пожалуйста, нет! Она икона украинского шоу-бизнеса, а я… У меня никогда не было проблем подойти к ней и заговорить. После того, как я взял у нее интервью, мне сказали: «Ты нормальный? Она обычно никому ничего не комментирует», – сказал Александр Попов.

Ведущий и актер Александр Попов / instagram.com/akter

Напомним,