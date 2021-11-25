GROSU приголомшила своїм шоу: Запаморочливі трюки, зізнання в коханні та нові пісні

Головна «Троянда» України Аліна Гросу приголомшила своїм шоу в Палаці «Україна».

В Палаці «Україна» з шаленим успіхом відбулося грандіозне шоу головної «Троянди» українського шоу-бізнесу Аліни Гросу

Ми дуже довго готувалися до цього шоу, кожен вклав максимум зусиль. По-перше, ми забезпечили повну безпеку для глядачів з огляду на пандемію. Концерт відбувся з дотриманням усіх карантиних норм, - підкреслила Аліна Гросу. - Я з усією командою дуже щаслива, що повний зал Палацу «Україна» зустрів нас шаленими оплесками та підспівував кожну пісню, це найголовніше для артиста. Дякую, мої любі слухачі.

Співачка Аліна Гросу / пресс-служба

Нікого не залишили байдужими фонтане та світлове шоу, круті декорації, запальні танці, жива музика та циркові трюки.

Ми не шукали легких шляхів, тому не використовували додаткових страховок, - згадує Аліна Гросу. - Трос тримав тільки руку. Після репетицій рука була дуже синя від синців, настільки вона пережималася тросами. Звичайно боліло, але воно того варте.

Співачка Аліна Гросу / пресс-служба

Співачка Аліна Гросу та актор Роман Полянський / пресс-служба

Разом з акробатичним шоу артистка презентувала нову пісню Абракадабра.

Приємно,що пісня ще офіційно не вийшла, а приспів люди вже знають напам'ять, буде хіт, - каже співачка.

Співачка Аліна Гросу / пресс-служба

На концерті на глядачів чекав сюприз. В цей вечір співачка допомогла своєму фанатові освідчитися коханій. Парубок Микита зробив пропозицію своїй дівчині Юлії. Хлопець встав на одне коліно та освідчився їй. Юлія відповіла «так».

пресс-служба

Привітати Аліну з успішним концертом прийшли її зіркові друзі та колеги: Павло Зібров, Віктор Павлік, Камалія, Олена Філонова, Ілона Гвоздьова, Коля Сєрга, Анна Трінчер, Анастасія Приходько, Олег Машуковський, Слава Соломка, Ваня Рассел, Міла Кузнецова, Андрій Ігнатченко, Олексій Дівєєв-Церковний та інші.

Співачка Аліна Гросу з фанами / пресс-служба

Нагадаймо, що гучний концерт в Палаці «Україна» є частиною Всеукраїнського туру Аліни Гросу «Непобедима». В планах у співачки продовжити свій успішний тур західною частиною країни вже навесні.

Співачка Аліна Гросу / пресс-служба

Напомним,