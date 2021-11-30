Новорічна МАСКА на каналі Україна: Анастасия Приходько рассказала, как готовится к новогодним праздникам

30 ноября 2021 14:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА на каналі Україна: Анастасия Приходько рассказала, как готовится к новогодним праздникам
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько рассказала, за что любит новогодние праздники.

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Певица Анастасия Приходько, которая скрывалась под образом Бабки в первом сезоне «МАСКИ», стала звездной гостьей новогоднего выпуска «Новорічна Маска на каналі Україна» и уверяет – уже имеет праздничное настроение и готова делиться им с поклонниками.

Этот год был по-настоящему безумным и насыщенным, поэтому я очень рада, что могу разделить празднование Нового года с моими коллегами и друзьями! – говорит Анастасия Приходько за кулисами шоу «Новорічна Маска на каналі Україна».

Певица Анастасия Приходько / пресс-служба канала Украина
Более того, опыт участия в шоу «МАСКА» неоднократно помогал звезде узнавать своих коллег под масками. А не возникает ли у певицы ностальгии по шоу?

Я смотрю на эти костюмы и понимаю – они невероятны, поэтому какой бы сезон или тематический выпуск ни был – проект останется №1! Даже сидя в зале, мне очень хотелось надеть новый образ и выйти на сцену. Ведь кроме замечательной картинки у проекта есть нечто невероятное – закулисная жизнь и крутая профессиональная команда, – рассказала певица.

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И, как оказалось, новогоднее настроение в жизни Анастасии Приходько есть не только в профессиональном плане, но и дома.

Я обожаю украшать дом заранее! К примеру, в прошлом году делали это в ноябре. Потому что я очень люблю этот праздник – это время, когда действительно сбываются мечты и я верю в это! А еще это особенная атмосфера и уют, – поделилась Анастасия.

Певица Анастасия Приходько / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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