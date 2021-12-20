Тина Кароль рассказала, есть ли у ее 13-летнего сына девушка
20 декабря 2021 12:50
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol
2022 год Тина Кароль встретит в очень приятной компании.
Тины Кароль – Вениамин. 13-летний мальчик приехал из Великобритании, где он сейчас живет и получает образование в одном из учебных заведений.В своем недавнем интервью ведущей программы «Светская жизнь» Кате Осадчей Тина рассказала и об увлечениях наследника. Оказывается, мальчик начал заниматься дзюдо.Напомним,
Тина может быть горда за Вениамина, ведь мальчик может похвастаться успехами в учебе. Он - лучший знаток английского на своем потоке и отлично знает математику.
Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Еще год назад он сказал: «Девушки – никогда! Это только для подкаблучников, ну какие девушки?». Сейчас я спрашиваю его, не пишет ли ему кто из девушек, он только улыбается, – говорит певица.
Сын Тины Кароль Вениамин / instagram.com/tina_karol