Светлана Лобода рассказала, без каких блюд она не представляет свой новогодний стол

Новый год для Светланы Лободы – семейный праздник. Где бы она не выступала 31 декабря, дочки всегда прилетают к ней, чтобы быть вместе в этот волшебный период.

Так же и подарки под елкой непременно будут ждать их, независимо от того, в какой части мира семья Светланы Лободы встречает Новый год.

У нас есть традиция – старшая дочь пишет письмо Деду Морозу, кладёт его в холодильник, а мама достаёт и смотрит, что нужно приобрести и передать дедушке с белой бородой – он беспрекословно выполняет все пожелания детей. Вот сейчас младшая дочка сказала, что хочет горшок с медвежонком и лапками. Я все думала, где такой приобрести, но мне повезло – я нашла, – поделилась LOBODA за кулисами концерта «Музыкальная платформа. Лучшая песня года» на канале «Украина».

Светлана Лобода с детьми / instagram.com/lobodaofficial

Певица признается, что намного больше любит дарить презенты, нежели получать их. Самые ценные для неё те подарки, которые сделали ее дети своими руками – они всегда находятся у артистки на виду.

А вот в вопросе-батле, какой традиционный салат – Оливье или Шуба – побеждает на ее новогоднем столе, певица выбрать не смогла.

Это два любимых блюда в нашей семье. И еще «Наполеон». Эти вкусности всегда должны быть на праздничном столе. Ну и куда без мандарин и шампанского, – улыбаясь, рассказала артистка.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Напомним,