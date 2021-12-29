Светлана Лобода рассказала, без каких блюд она не представляет свой новогодний стол

29 декабря 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Светлана Лобода рассказала, без каких блюд она не представляет свой новогодний стол
Певица Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

Новый год для Светланы Лободы – семейный праздник. Где бы она не выступала 31 декабря, дочки всегда прилетают к ней, чтобы быть вместе в этот волшебный период.

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Так же и подарки под елкой непременно будут ждать их, независимо от того, в какой части мира семья Светланы Лободы встречает Новый год.

У нас есть традиция – старшая дочь пишет письмо Деду Морозу, кладёт его в холодильник, а мама достаёт и смотрит, что нужно приобрести и передать дедушке с белой бородой – он беспрекословно выполняет все пожелания детей. Вот сейчас младшая дочка сказала, что хочет горшок с медвежонком и лапками. Я все думала, где такой приобрести, но мне повезло – я нашла, – поделилась LOBODA за кулисами концерта «Музыкальная платформа. Лучшая песня года» на канале «Украина».

Светлана Лобода с детьми / instagram.com/lobodaofficial
Певица признается, что намного больше любит дарить презенты, нежели получать их. Самые ценные для неё те подарки, которые сделали ее дети своими руками – они всегда находятся у артистки на виду.

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А вот в вопросе-батле, какой традиционный салат – Оливье или Шуба – побеждает на ее новогоднем столе, певица выбрать не смогла.

Это два любимых блюда в нашей семье. И еще «Наполеон». Эти вкусности всегда должны быть на праздничном столе. Ну и куда без мандарин и шампанского, – улыбаясь, рассказала артистка.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial
Напомним, 

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