Светлана Лобода все-таки решилась рассказать о своем возлюбленном

Несмотря на то, что певица Светлана Лобода более четырех лет назад покинула Украину, интерес к ее персоне со стороны украинских поклонников не угасает.

Сама Светлана Лобода это знает и периодически подбрасывает публике темы для обсуждения. Одни из самых последних – это разрыв контракта певицы с продюсером и возможный концертный тур по Украине.

За четыре года отсутствия в Украине Светлана не дала ни одного интервью украинским журналистам, хотя при этом она регулярно презентует на украинских радиостанциях свои новые треки.

Тем не менее, одному из самых популярных интервьюеров в Украине удалось пригласить Лободу на откровенный разговор. Довериться певица смогла ведущей Маше Ефросининой.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

При этом в авторской YouTube-программе Маши «Экзамен» Светлана говорила не только о творчестве, но и впервые решилась рассказать о своем возлюбленном.

Имени своего избранника Светлана раскрывать не стала, но сказала, что он старше нее. Более того, именно ради любимого певица переехала жить в одну из европейских стран.

Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Рядом с ним я девочка, я слабая, - говорит звезда.

еня. Он очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Рядом с ним я девочка, я слабая, - говорит звезда.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Лобода добавила, что от публики они с возлюбленным совершенно не скрываются и живут обычной жизнью. Пара регулярно ходит по ресторанам, а также гуляет на улице.

Нас пока не спалили. Если спалят, то спалят, - уверена артистка.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Напомним,