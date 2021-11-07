Светлана Лобода все-таки решилась рассказать о своем возлюбленном
Несмотря на то, что певица Светлана Лобода более четырех лет назад покинула Украину, интерес к ее персоне со стороны украинских поклонников не угасает.
За четыре года отсутствия в Украине Светлана не дала ни одного интервью украинским журналистам, хотя при этом она регулярно презентует на украинских радиостанциях свои новые треки.
Тем не менее, одному из самых популярных интервьюеров в Украине удалось пригласить Лободу на откровенный разговор. Довериться певица смогла ведущей Маше Ефросининой.
При этом в авторской YouTube-программе Маши «Экзамен» Светлана говорила не только о творчестве, но и впервые решилась рассказать о своем возлюбленном.
Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Рядом с ним я девочка, я слабая, - говорит звезда.еня. Он очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Рядом с ним я девочка, я слабая, - говорит звезда.
Нас пока не спалили. Если спалят, то спалят, - уверена артистка.
Напомним,