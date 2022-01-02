Умерла звезда ситкома "Красотки в Кливленде" Бетти Уайт

2 января 2021 00:50 Туренко Андрей
Умерла звезда ситкома
Умерла звезда ситкома "Красотки в Кливленде" Бетти Уайт
кадр из видео

Не стало одной из героинь знаменитого ситкома «Красотки в Кливленде».

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За несколько часов до Нового года мир облетела ужасная новость. Стало известно, что в возрасте 99 лет умерла легендарная американская актриса и ведущая Бетти Уайт.

О смерти исполнительницы роли Элки Островски в ситкоме «Красотки в Кливленде» сообщил ее близкий друг Джефф Уитжас. 17 января актриса должна была отпраздновать свое 100-е.

Я не думаю, что Бетти когда-либо боялась смерти, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем Алленом Ладденом. Она верила, что снова будет с ним, – сказал Уитжас.

Актриса Бетти Уайт / кадр из видео
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Кинокарьера Бетти началась еще в 17-летнем возрасте. За свою яркую жизнь она снялся в сотнях картин, за некоторые удостоилась шести премий «Эмми» и двадцать три раза была номинирована на эту награду.

Напомним, 

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