Эмма Робертс рассказала о своем самочувствии после расставания с Гарретом Хедлундом
30 января 2022 08:00
Актриса Эмма Робертс
instagram.com/emmaroberts
В 2022 году актриса Эмма Робертс решила начать новую жизнь.
Эмма Робертс решилась на очень серьезный шаг. Спустя два года отношений актриса рассталась с актером Гарретом Хедлундом.Напомним,
Год назад Эмма и Гаррет впервые стали родителями. У них родился сын, которого пара назвала Родос. Но даже появление ребенка не помогло им сохранить семью.
Актриса Эмма Робертс / instagram.com/emmaroberts
Я нахожусь в месте, где могу сказать, что, возможно, не все правильно, но мне нравится то, что я больше, чем когда-либо. За последние два года моя жизнь изменилась больше, чем за 28 лет до этого, и мне нравится, где я нахожусь в свои 30, - заявила актриса.
Эмма Робертс с сыном / instagram.com/emmaroberts