Эмма Робертс рассказала о своем самочувствии после расставания с Гарретом Хедлундом

30 января 2022 08:00 Туренко Андрей
Эмма Робертс рассказала о своем самочувствии после расставания с Гарретом Хедлундом
Актриса Эмма Робертс
instagram.com/emmaroberts

В 2022 году актриса Эмма Робертс решила начать новую жизнь.

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Журналисты иностранных СМИ сообщили, что Эмма Робертс решилась на очень серьезный шаг. Спустя два года отношений актриса рассталась с актером Гарретом Хедлундом.

Год назад Эмма и Гаррет впервые стали родителями. У них родился сын, которого пара назвала Родос. Но даже появление ребенка не помогло им сохранить семью.

Актриса Эмма Робертс / instagram.com/emmaroberts
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На днях Робертс впервые прокомментировала расставание с Хедлундом. Сделала она это во время интервью с журналистами издания «Tatler». Оказалось, племянница Джулии Робертс безумно счастлива своему новому статусу.

Я нахожусь в месте, где могу сказать, что, возможно, не все правильно, но мне нравится то, что я больше, чем когда-либо. За последние два года моя жизнь изменилась больше, чем за 28 лет до этого, и мне нравится, где я нахожусь в свои 30, - заявила актриса.

Эмма Робертс с сыном / instagram.com/emmaroberts
Напомним, 

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