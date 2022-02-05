Святослав Вакарчук впервые рассказал, как изменилась его жизнь поле рождения сына

5 февраля 2022 01:50 Туренко Андрей
Святослав Вакарчук впервые рассказал, как изменилась его жизнь поле рождения сына
Певец Святослав Вакарчук
пресс-служба канала 1+1

Певец Святослав Вакарчук решился рассказать о сокровенном.

Читайте такжеАктер сериала "Водная полиция" Артур Шурыпа рассказал о своих бывших девушках
Певец Святослав Вакарчук относится к списку тех звезд, которые стараются оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. Правда из-за подобной скрытности в СМИ регулярно появлялось множество слухов и домыслов.

Но вот об одном из самых важных событий в своей жизни Святослав смолчать все-таки не смог. Летом прошлого году лидер коллектива «Океан Эльзы» впервые  стал отцом.

У судьи проекта «Голос країни» родился сын, которого он вместе со своей избранницей назвал Иваном. Правда имени своей второй половинки Вакарчук сообщать не спешит.

Певец Святослав Вакарчук / пресс-служба канала 1+1
 
Читайте такжеБогдан Шелудяк отказался от участия в "Холостячке", так как его не заинтересовала главная героиня
Как изменилась жизнь певца после рождения сына, удалось узнать журналистам журнала «Теленеделя». Святослав украсил обложку этого издания.

В интервью изданию Вакарчук признался, что появление сына сделало его жизнь более содержательной.

Конечно, маленькие дети влияют на какие-либо бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Но в глобальном масштабе – с точки зрения моего отношения к жизни, все по-прежнему: люблю музыку, людей, стараюсь жить насыщенной жизнью. Просто благодаря сыну моя жизнь стала более содержательной, – поделился музыкант.

Певец Святослав Вакарчук / пресс-служба канала 1+1
 
Читайте такжеУбийственная блондинка в триллере "Флирт с дьяволом"
Также Святослав рассказал, поет ли он колыбельные для Ивана.

Конечно. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Этому придется чуть-чуть подождать, - говорит счастливый отец.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд журнал Теленеделя личная жизнь звезд Голос країни Святослав Вакарчук социальные сети новости

Материалы по теме

Звезда фильма "Сумерки" во второй раз станет папой
Новости

Звезда фильма "Сумерки" во второй раз станет папой
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг друга
Новости

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг друга
Лунный гороскоп на 5 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 5 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине

Популярное на сайте

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK