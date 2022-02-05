Святослав Вакарчук впервые рассказал, как изменилась его жизнь поле рождения сына

Певец Святослав Вакарчук решился рассказать о сокровенном.

Певец Святослав Вакарчук относится к списку тех звезд, которые стараются оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. Правда из-за подобной скрытности в СМИ регулярно появлялось множество слухов и домыслов.

Но вот об одном из самых важных событий в своей жизни Святослав смолчать все-таки не смог. Летом прошлого году лидер коллектива «Океан Эльзы» впервые стал отцом.

У судьи проекта «Голос країни» родился сын, которого он вместе со своей избранницей назвал Иваном. Правда имени своей второй половинки Вакарчук сообщать не спешит.

Певец Святослав Вакарчук / пресс-служба канала 1+1

Как изменилась жизнь певца после рождения сына, удалось узнать журналистам журнала «Теленеделя». Святослав украсил обложку этого издания.

В интервью изданию Вакарчук признался, что появление сына сделало его жизнь более содержательной.

Конечно, маленькие дети влияют на какие-либо бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Но в глобальном масштабе – с точки зрения моего отношения к жизни, все по-прежнему: люблю музыку, людей, стараюсь жить насыщенной жизнью. Просто благодаря сыну моя жизнь стала более содержательной, – поделился музыкант.

Певец Святослав Вакарчук / пресс-служба канала 1+1

Также Святослав рассказал, поет ли он колыбельные для Ивана.

Конечно. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Этому придется чуть-чуть подождать, - говорит счастливый отец.

Напомним,