Improv Live Show 3 сезон: Валентин Михиенко вспомнил, как стал жертвой зимних развлечений с друзьями

16 февраля 2022 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Improv Live Show 3 сезон: Валентин Михиенко вспомнил, как стал жертвой зимних развлечений с друзьями
Известный юморист Валентин Михиенко
пресс-служба Нового канала

Известный юморист Валентин Михиенко рассказал о форс-мажоре из детства.

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На улице пахнет весной, но на календаре зима, поэтому «снежные» темы и истории еще вполне законны. Участник проекта Improv Live Show, который 10 марта стартует на Новом канале, Валентин Михиенко, например, поделился забавным происшествием из детства. 

Точнее, сейчас оно кажется забавным, а тогда 12-летнему Валику было не до смеха.

Однажды насыпало очень много снега. Конечно, мы с друзьями не могли это пропустить. Взяли из дому лопаты и начали копать тоннель, – рассказывает импровизатор. – Сделали в сугробе два входа и огромную комнату внутри. Но в процессе произошел небольшой форс-мажор. Поскольку входы начали рыть по обе стороны, двигаясь друг другу навстречу, примерно в центре нашего сооружения мне в нос прилетела лопата, которой копали с другой стороны. Конечно, тут же побежал домой, мне остановили кровь, и я вернулся на улицу. Друзья уже доделали комнату, мы туда даже свечу принесли и зажгли внутри. Было очень круто! Этакая снежная халабуда. Но пришлось поплатиться ровностью носа (смеется).

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Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Ромою Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком Новий канал покаже з 10 березня о 21:00. Не пропустіть вибух гумору та імпровізацій!

Напомним, 

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