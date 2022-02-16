Канье Уэст расстался со своей девушкой спустя полтора месяца отношений
Рэпер Канье Уэст снова одинок.
В центре внимания не только бракоразводный процесс Канье со светской львицей Ким Кардашьян, но и роман мужчины с американской актрисой и моделью Джулией Фокс.
Оказалось, что Уэсту не удалось удержать рядом с собой Джулию. На днях в интервью журналистам издания «People» женщина заявила, что они с рэпером расстались после полутора месяцев отношений.
Канье и Джулия живут отдельной насыщенной жизнью. Она живет в Нью-Йорке, а он - в Лос-Анджелесе. Из-за расстояния это сложно. Они все еще поддерживают связь и будут видеться, когда смогут. Канье она очень нравится. Хотя справедливо будет сказать, что они немного охладели, - рассказывает источник, близкий к окружению актрисы.
Напомним,