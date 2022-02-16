Канье Уэст расстался со своей девушкой спустя полтора месяца отношений

16 февраля 2022 20:58 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Канье Уэст расстался со своей девушкой спустя полтора месяца отношений
Рэпер Канье Уэст
Fotobank / GettyImages

Рэпер Канье Уэст снова одинок.

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В последнее время личная жизнь Канье Уэста напоминает сюжет легендарного сериала «Санта-Барбара». Год только начался, а рэпер уже успел заявить о себе на весь мир.

В центре внимания не только бракоразводный процесс Канье со светской львицей Ким Кардашьян, но и роман мужчины с американской актрисой и моделью Джулией Фокс.

Оказалось, что Уэсту не удалось удержать рядом с собой Джулию. На днях в интервью журналистам издания «People» женщина заявила, что они с рэпером расстались после полутора месяцев отношений.

Джулия Фокс и Канье Уэст / Fotobank / GettyImages

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32-летняя актриса даже поспешила удалить все фотографии с рэпером из своих социальных сетей.

Канье и Джулия живут отдельной насыщенной жизнью. Она живет в Нью-Йорке, а он - в Лос-Анджелесе. Из-за расстояния это сложно. Они все еще поддерживают связь и будут видеться, когда смогут. Канье она очень нравится. Хотя справедливо будет сказать, что они немного охладели, - рассказывает источник, близкий к окружению актрисы.

Напомним, 

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