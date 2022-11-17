Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про батька, який воює

17 ноября 2022 12:56 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про батька, який воює
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Акторка Юлія Буйновська з серіалу Нового каналу «Полкан» зізналася, як ставиться до гумору під час повномасштабної війни.

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На початку російського вторгнення акторка Юлія Буйновська поставила життя на паузу – вона поринула в горе, не могла спілкуватися на довоєнні теми та радіти. Але з часом переоцінила ставлення до того, що відбувається. Допоміг виконавиці однієї з головних ролей у серіалі «Полкан» на Новому каналі батько, який бореться за Україну на фронті.

Спочатку не давала собі можливості жити краще. Якщо іншим людям болить, чому мені має бути добре? Але мій батько, який зараз воює, дав мені зрозуміти, що треба жити тут і зараз, бо «потім» може не настати, – зізналася Юлія. – Він надсилає мені смішні фото та відео, я розумію, що йому навіть там може бути весело, він в мене оптиміст (усміхається). Якщо він веселиться за таких обставин, я теж можу й хочу знайти приводи для радості, для сміху.

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

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Якщо шукаєте щось легке, щоб відволіктися від жахів війни, зверніть увагу на комедійний детектив «Полкан».

Вважаю, що гумор і приводи для радості допомагають нам жити й долати цей неможливо складний етап, – додала Буйновська.

Нагадаємо, 

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