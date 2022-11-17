Зірка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про батька, який воює
17 ноября 2022 12:56
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу
Акторка Юлія Буйновська з серіалу Нового каналу «Полкан» зізналася, як ставиться до гумору під час повномасштабної війни.
«Полкан» на Новому каналі батько, який бореться за Україну на фронті.
Спочатку не давала собі можливості жити краще. Якщо іншим людям болить, чому мені має бути добре? Але мій батько, який зараз воює, дав мені зрозуміти, що треба жити тут і зараз, бо «потім» може не настати, – зізналася Юлія. – Він надсилає мені смішні фото та відео, я розумію, що йому навіть там може бути весело, він в мене оптиміст (усміхається). Якщо він веселиться за таких обставин, я теж можу й хочу знайти приводи для радості, для сміху.
Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу
Вважаю, що гумор і приводи для радості допомагають нам жити й долати цей неможливо складний етап, – додала Буйновська.
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