Концерт «Новорічна музична платформа» відбудеться 24 листопада в Києві

Концерт «Новорічна музична платформа» та нагородження головних хітів року відбудеться 24 листопада

24 листопада 2023 року в МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться концерт «Новорічна музична платформа». В цей вечір прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні. На вас чекають виступи артистів: Оля Полякова , MONATIK, DISCOMAN, POSITIFF, TAYANNA, GENA VITER, MELOVIN, ALEKSEEV, KADNAY, Іво Бобул, Віталій Козловський, IVAN NAVI, Амадор Лопес, SHUMEI, CHEEV, PARFENIUK, 100Лиця, Максим Бородін, Маша Кондратенко та інші зіркові гості.

Щорічна премія «Новорічна музична платформа» готується назвати своїх переможців. Завдячуючи Збройним Силам України ми маємо змогу жити, любити і творити. Українські виконавці останні вже майже два роки виконують одразу кілька функцій: підтримують бойовий дух наших військових на фронті та цивільних у тилу, а також збирають гроші на потреби ЗСУ. Разом з цим вони створюють нові пісні.

Організатори події анонсують кілька приємних сюрпризів для глядачів. Тож приходьте на концерт «Новорічна музична платформа» в Києві, купуйте квитки на сайті Kontramarka та у касах міста. https://kontramarka.ua/uk/muzicna-platforma-ukraini-85969.html

Інформація та фото надалі «Master Management 360»

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