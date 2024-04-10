Як брат Фіми Константиновського виставив на продаж пів квартири
У Міжнародний день братів і сестер ведучий Фіма Константиновський пригадав курйозний випадок, який стався близько шести років тому.
З нагоди Міжнародного дня братів і сестер ведучий проєкту «Поле», капітан команди в «Хто знає?» (Новий канал) поділився смішною історією, повʼязаною з найменшим у його родині.
Мій брат – бізнесмен з народження. Коли йому було 12 років, він пофотографував пів квартири та виклав фото речей на сайті оголошень купівлі-продажу. Ми з батьками навіть не підозрювали. Та одного звичайного ранку дізналися про це. Снідали, як раптом незнайомці прийшли до Ігоря купувати наш акваріум, – з усмішкою пригадує Фіма Константиновський.
Однак проблема полягала ще й у тому, що Ігор не зовсім розумів, скільки вони коштують. Продажі брата йшли добре, бо він віддавав все за пів ціни. Після викриття його «бізнесу» ми пройшлися по решті оголошень, які він встиг опублікувати, та змінили ціни. Все одно більшість речей продали, але вже хоча б за нормальні гроші, – каже ведучий Нового каналу. – До слова, батьки не заперечували. Однак наполягли, щоб деякі речі не продавалися. Одним з їхніх аргументів було: «Холодильник нам точно ще треба» (сміється).
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