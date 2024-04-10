Як брат Фіми Константиновського виставив на продаж пів квартири

10 квітня 2024 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Як брат Фіми Константиновського виставив на продаж пів квартири
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

У Міжнародний день братів і сестер ведучий Фіма Константиновський пригадав курйозний випадок, який стався близько шести років тому.

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Сімʼя для Фіми Константиновського – це фантастична четвірка. Зірка Нового каналу цінує час, проведений у колі найближчих. Коли їм вдається зібратися в повному складі, то не обходиться без жартів, суперечок, перегляду серіалів і гри на приставці. А з початком великої війни хвилини з рідними стали безцінними. Після 24 лютого 2022 року мама та 16-річний брат виїхали за кордон, а Фіма повернувся до тата в рідне Дніпро. Тоді він думав, що більше ніколи не зможе побачитися з близькими. Та, на щастя, лихо оминуло сімʼю Константиновських. Зараз Фіма активно займається волонтерством і роботою над проєктами Нового каналу, а його брат навчається у Відні. 

З нагоди Міжнародного дня братів і сестер ведучий проєкту «Поле», капітан команди в «Хто знає?» (Новий канал) поділився смішною історією, повʼязаною з найменшим у його родині.

Мій брат – бізнесмен з народження. Коли йому було 12 років, він пофотографував пів квартири та виклав фото речей на сайті оголошень купівлі-продажу. Ми з батьками навіть не підозрювали. Та одного звичайного ранку дізналися про це. Снідали, як раптом незнайомці прийшли до Ігоря купувати наш акваріум, – з усмішкою пригадує Фіма Константиновський.

Фіма Константиновський з рідними / Пресслужба Нового каналу

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Тоді ж зʼясувалося, що 12-річний хлопчик виставив на продаж майже всі речі з дому.

Однак проблема полягала ще й у тому, що Ігор не зовсім розумів, скільки вони коштують. Продажі брата йшли добре, бо він віддавав все за пів ціни. Після викриття його «бізнесу» ми пройшлися по решті оголошень, які він встиг опублікувати, та змінили ціни. Все одно більшість речей продали, але вже хоча б за нормальні гроші, – каже ведучий Нового каналу. – До слова, батьки не заперечували. Однак наполягли, щоб деякі речі не продавалися. Одним з їхніх аргументів було: «Холодильник нам точно ще треба» (сміється).

Фіма Константиновський з братом / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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