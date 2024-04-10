Як брат Фіми Константиновського виставив на продаж пів квартири Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведучий Фіма Константиновський Пресслужба Нового каналу

У Міжнародний день братів і сестер ведучий Фіма Константиновський пригадав курйозний випадок, який стався близько шести років тому.