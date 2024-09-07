Співак та тіктокер LOGVIN: я імпульсивна людина і приймаю рішення швидко

7 вересня 2024 11:21 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співак та тіктокер LOGVIN: я імпульсивна людина і приймаю рішення швидко
Співак та тіктокер LOGVIN: я імпульсивна людина і приймаю рішення швидко
Пресслужба

Співак та тіктокер LOGVIN презентував новий кліп «Інший птах». Про це та багато іншого читайте в інтерв'ю Tv.ua.

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У пісні «Інший птах» співак та тіктокер  LOGVIN глибоко і проникливо досліджує тему відчуження у стосунках, коли, здавалося б, все йде добре, але відстань між людьми стає непереборною. Як зазначає сам співак: «Любили друг друга, але існує такий момент в стосунках, коли ніби і кохаєте одне одного, але віддалилися. Виникає роздоріжжя: або пройдемо через це разом, і все буде добре, або, на жаль, розійдемося».

Розкажи про себе – як у твоєму житті з'явилася музика, коли ти вирішив стати артистом?

Я не займався музикою з дитинства, але завжди хотів. Займатися музикою я почав, коли прийшов працювати звукорежисером в одному з київських караоке. А власні пісні почав випускати після того, як 2017 року мене запросили знятися у якості актора в кліпі співачки Наталії Валевської на одну з її пісень. Мене захопила атмосфера знімального майданчику, і я вирішив, що це те, чим я дійсно хочу займатися.

Чи підтримали тебе батьки в цьому?

Мої батьки – люди, які завжди і в усьому мене підтримують, це я можу сказати без сумнівів. І не тільки батьки, а й сестра, бабусі, дідусь. Мені пощастило, адже таку підтримку одне одного, яка є в моїй родині, я бачив далеко не в кожній сім'ї.

Хто з близьких людей першим слухає твої нові пісні – сім'я чи команда?

Звісно, родина і друзі. Завжди.

Якщо потрібно прийняти важливе рішення, довіряєш його комусь чи приймаєш сам?

Я доволі імпульсивна людина і приймаю рішення швидко. Можу послухати думку близьких, але в кінцевому підсумку рішення завжди виключно за мною.

Чому обрав лірику? Ти сам по собі романтична людина?

Для мене лірика – це синонім слова «вічність». Я хочу випускати ті пісні, які будуть актуальними для людей завжди і після нас. Щодо романтики – відповісти складно. Іноді я можу романтизувати доволі банальні моменти, а іноді буваю доволі «сухим» у всьому.

Чи можеш дозволити собі бути відвертим, ділитися своїми історіями в піснях?

Звісно! І по суті, кожна з моїх пісень – це розповідь того чи іншого моменту мого життя. Наприклад, в пісні «Моє Я» це найбільше прослідковується.

Нещодавно у тебе вийшов трек «Інший птах». Поділись його історією.

Ця пісня лежала на «поличці» понад рік. І в ідею цієї пісні закладено те, що, знову ж таки, через війну багато людей на відстані, і люди починають віддалятися одне від одного, зустрічають нових людей і починають будувати нове життя з тими, хто виявився фізично поруч.

Який рядок в цій пісні для тебе найважливіший і чому?

«Якби ж я тільки знав, чи буде завтра в нас...». Я думаю, ці слова важливі для кожного, адже насправді ми не знаємо, що буде завтра, чи взагалі воно буде. Ми не знаємо, чи прокинемося зранку… Треба цінувати те, що є тут і зараз, насолоджуватись миттю, не відкладати життя на завтра. Якщо маєте якісь важливі слова, які можете сказати тим, кого любите, – кажіть зараз.

Чи є у тебе дитяча мрія, яку ти реалізував, ставши дорослим?

Так, є. Навіть декілька! По-перше, я з дитинства хотів мати багато тварин, і згадуючи слова моєї мами: «Виростеш, заводь кого хочеш», я це зробив! (Посміхається.) А друга моя мрія здійснена частково – я займаюся тим, що мені приносить задоволення, але до повної реалізації цієї мрії я ще неодмінно маю колись зібрати стадіон.

У житті ти мрійник чи звик називати свої мрії цілями і досягати їх?

Я з тих людей, які свою мрію роблять ціллю і йдуть до неї. Я вірю, що чим більше ми про щось мріємо, тим більше у нас шансів цього досягти. Мріяти корисно.

   

 

 

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