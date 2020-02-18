Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
Очень часто мужские фразы трактуются женщинами вовсе не так, какими они есть на самом деле.
Ты сегодня красивая
Чаще всего девушкам бывает трудно принимать подобные комментарии в свой адрес и они переводят это в шутку. Или же отнекиваются и думают, что парню что-то нужно от них. На самом деле, нам лучше перестать искать скрытые смыслы и просто сказать "спасибо".
Да ладно тебе. Красивое платье
Давай не сейчас
Думаете, он хочет замять эту тему и никогда к ней больше не возвращаться? Вероятнее всего, он просто хочет взять тайм-аут для раздумий. Дайте ему это.
Напомним,
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