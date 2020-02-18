Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем

18 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
pixabay.com

Очень часто мужские фразы трактуются женщинами вовсе не так, какими они есть на самом деле.

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Сегодня мы расскажем, как мы правильно и неправильно воспринимаем фразы парней, обращенные в наш адрес. 

Ты сегодня красивая 

Чаще всего девушкам бывает трудно принимать подобные комментарии в свой адрес и они переводят это в шутку. Или же отнекиваются и думают, что парню что-то нужно от них. На самом деле, нам лучше перестать искать скрытые смыслы и просто сказать "спасибо". 

Да ладно тебе. Красивое платье 

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Слегка флегматичный комментарий в сторону нашего внешнего вида может быть воспринят нами как нежелание сказать в лоб о нашем изъяне (то самое "я располнела"). Вероятнее всего парню действительно нравится ваш образ. Просто их мозг настроен на более глобальные и приземленные мысли, чем восторженные отзывы про платье. 

Давай не сейчас 

Думаете, он хочет замять эту тему и никогда к ней больше не возвращаться? Вероятнее всего, он просто хочет взять тайм-аут для раздумий. Дайте ему это. 

Напомним, 

 

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