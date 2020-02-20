Завяли помидоры: ТОП-5 признаков, что мужчина разлюбил вас

20 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Завяли помидоры: ТОП-5 признаков, что мужчина разлюбил вас
Завяли помидоры: ТОП-5 признаков, что мужчина разлюбил вас
pixabay.com

К сожалению, у любви не всегда бывает счастливый финал. И чем раньше вы это поймете, тем проще вам будет отпустить мужчину, который не хочет быть больше с вами.

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Сегодня мы расскажем о главных признаках того, что ваш мужчина начинает остывать к вашей персоне.  

Он не интересуется вами

Скорее всего вы даже не помните, когда последний раз он спрашивал, как у вас дела. А телефонные звонки превратились в вашу только инициативу. Не стройте иллюзий и не ищите оправданий. 

У вас нет секса

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Секс - одна из важных составляющих здоровых отношений. Если ваш партнер не чувствует больше притяжения, вполне возможно его чувства так же куда-то постепенно пропадают. 

Он вам грубит 

Это, кстати, может доходить даже до психологического насилия. Как только вы осознаете происходящее и степень давления, немедленно уходите от тирана. Поверьте: вы не счастливы как сейчас, так и будет такой через пару лет. Люди не меняются, а время идет. 

Он экономит на вас

Для мужчины нормально тратить деньги на любимую женщину. Таким образом он старается проявить свою заботу и показать, что ему ничего для нее не жалко. Для него это некий вклад в отношения. Когда же это отсутсвует, сразу возникают вопросы: а не нашел ли он лучшее место для своих капиталовложений. 

Он не говорит о будущем

Девушкам важно слышать от мужчины, что он верит в совместное продолжительное будущее. Иначе для чего тогда это все? Но мужчины, к сожалению, чаще всего не задумываются об этом, а предпочитают жить настоящим. А может, он просто не видит вас в своей картинке жизни через 5 лет. 

Напомним, 

 

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