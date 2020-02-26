ТОП-5 признаков, что он вас не уважает

26 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 признаков, что он вас не уважает
ТОП-5 признаков, что он вас не уважает
pixabay.com

Не всегда мы способны открыть глаза на горькую правду.

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Сегодня мы слегка приоткроем завесу на то, насколько ваш партнер уважительно к вам относится и как определить главные признаки его пренебрежения. 

Ему все равно на ваши потребности 

Проявление безразличия, граничащего с халатностью и пренебрежением к жизненно важным потребностям своего партнера вряд ли можно назвать признаком глубокого к нему уважения. Понаблюдайте за его жестами и поступками. Если он ставит свои интересны выше ваших и не желает идти на компромиссы, то вам точно не по дороге. 

Требует секса против вашего желания 

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Секс по принуждению - насилие. И точка, без каких-либо оправданий. Мужчина, который уважает свою партнершу, не станет требовать  от нее близости, когда она этого не хочет, плохо себя чувствует, занята и т.д.

Общение как с ребенком 

Запомните: вы взрослая и самодостаточная женщина. Любые выпады в сторону вашего возраста, мировоззрения и мышления вполне можно расценивать как эмоциональное надругательство. 

Он критикует вас

Тут важно уметь отделять конструктивную критику от того же эмоционального шантажа. Если же критика становится формой общения вашего партнера с вами, то необходимо очертить свои личные границы. А еще лучше - дать ему понять, что такое общение вы терпеть не будете. 

Вы - причина всех бед

По мнению вашего мужчины, все беды в ваших отношениях случаются из-за вас. Но ведь истина проста: любой конфликт - вина двоих. Партнер, который перекладывает вину на другого, и не желает брать на себя ответственность - эмоционально незрелый, и неспособен строить здоровые, взрослые отношения. 

Напомним,

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