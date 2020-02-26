ТОП-5 признаков, что он вас не уважает
Не всегда мы способны открыть глаза на горькую правду.
Ему все равно на ваши потребности
Проявление безразличия, граничащего с халатностью и пренебрежением к жизненно важным потребностям своего партнера вряд ли можно назвать признаком глубокого к нему уважения. Понаблюдайте за его жестами и поступками. Если он ставит свои интересны выше ваших и не желает идти на компромиссы, то вам точно не по дороге.
Требует секса против вашего желания
Общение как с ребенком
Запомните: вы взрослая и самодостаточная женщина. Любые выпады в сторону вашего возраста, мировоззрения и мышления вполне можно расценивать как эмоциональное надругательство.
Он критикует вас
Тут важно уметь отделять конструктивную критику от того же эмоционального шантажа. Если же критика становится формой общения вашего партнера с вами, то необходимо очертить свои личные границы. А еще лучше - дать ему понять, что такое общение вы терпеть не будете.
Вы - причина всех бед
По мнению вашего мужчины, все беды в ваших отношениях случаются из-за вас. Но ведь истина проста: любой конфликт - вина двоих. Партнер, который перекладывает вину на другого, и не желает брать на себя ответственность - эмоционально незрелый, и неспособен строить здоровые, взрослые отношения.
Напомним,