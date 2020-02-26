ТОП-5 признаков, что он вас не уважает

Не всегда мы способны открыть глаза на горькую правду.

Ему все равно на ваши потребности

Сегодня мы слегка приоткроем завесу на то, насколько ваш партнер уважительно к вам относится и как определить главные признаки его пренебрежения.

Проявление безразличия, граничащего с халатностью и пренебрежением к жизненно важным потребностям своего партнера вряд ли можно назвать признаком глубокого к нему уважения. Понаблюдайте за его жестами и поступками. Если он ставит свои интересны выше ваших и не желает идти на компромиссы, то вам точно не по дороге.

Требует секса против вашего желания

Читайте также Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после" Секс по принуждению - насилие. И точка, без каких-либо оправданий. Мужчина, который уважает свою партнершу, не станет требовать от нее близости, когда она этого не хочет, плохо себя чувствует, занята и т.д.

Общение как с ребенком

Запомните: вы взрослая и самодостаточная женщина. Любые выпады в сторону вашего возраста, мировоззрения и мышления вполне можно расценивать как эмоциональное надругательство.

Он критикует вас

Тут важно уметь отделять конструктивную критику от того же эмоционального шантажа. Если же критика становится формой общения вашего партнера с вами, то необходимо очертить свои личные границы. А еще лучше - дать ему понять, что такое общение вы терпеть не будете.

Вы - причина всех бед

По мнению вашего мужчины, все беды в ваших отношениях случаются из-за вас. Но ведь истина проста: любой конфликт - вина двоих. Партнер, который перекладывает вину на другого, и не желает брать на себя ответственность - эмоционально незрелый, и неспособен строить здоровые, взрослые отношения.



Напомним,