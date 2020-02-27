Почему вы ссоритесь: 3 неочевидные причины
Переживаете за ваши отношения с молодым человеком? Регулярно попадаетесь на ссорах?
Проблемы в сексе
Мы не утверждаем, что секс - главное. Однако, определенно он - один из главных элементов счастливых отношений. Если же у вас с этим возникают проблемы, а еще чаще конфликты, то это может тянуть за собой еще больший конфликт в сторону целой картины отношений. Говорите с партнером. Обсуждайте ваши желания и предпочтения.
Контроль в отношениях
Нехватка внимания
Не удивительно, ведь начиная отношения мы хотим полностью заполучить внимание любимых. Тут важно отметить: для каждого баланс внимания разный. Некоторым необходимо больше. Кто-то обходится парой милых слов в день. Обсудите это с партнером или же вам придется вечно наступать себе же на чувства.
Напомним,