Почему вы ссоритесь: 3 неочевидные причины

Переживаете за ваши отношения с молодым человеком? Регулярно попадаетесь на ссорах?

Тогда самое время пересмотреть ваши отношения и понять причину всех конфликтов. Они, кстати, не такие уж и очевидные.

Проблемы в сексе

Мы не утверждаем, что секс - главное. Однако, определенно он - один из главных элементов счастливых отношений. Если же у вас с этим возникают проблемы, а еще чаще конфликты, то это может тянуть за собой еще больший конфликт в сторону целой картины отношений. Говорите с партнером. Обсуждайте ваши желания и предпочтения.

Контроль в отношениях

Во-первых, это тревожный звоночек в пользу вашего доверия друг к другу. Чаще всего оно проявляется путем мониторинга звонков, сообщений и подписок в соцсетях. Во-вторых, таким образом вы показываете свою неуверенность в себе. Помните золотое правило - если ты не полюбишь себя, то никто другой не сможет.

Нехватка внимания

Не удивительно, ведь начиная отношения мы хотим полностью заполучить внимание любимых. Тут важно отметить: для каждого баланс внимания разный. Некоторым необходимо больше. Кто-то обходится парой милых слов в день. Обсудите это с партнером или же вам придется вечно наступать себе же на чувства.

Напомним,