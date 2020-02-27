Почему вы ссоритесь: 3 неочевидные причины

27 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Почему вы ссоритесь: 3 неочевидные причины
Почему вы ссоритесь: 3 неочевидные причины
pixabay.com

Переживаете за ваши отношения с молодым человеком? Регулярно попадаетесь на ссорах?

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Тогда самое время пересмотреть ваши отношения и понять причину всех конфликтов. Они, кстати, не такие уж и очевидные. 

Проблемы в сексе

Мы не утверждаем, что секс - главное. Однако, определенно он - один из главных элементов счастливых отношений. Если же у вас с этим возникают проблемы, а еще чаще конфликты, то это может тянуть за собой еще больший конфликт в сторону целой картины отношений. Говорите с партнером. Обсуждайте ваши желания и предпочтения. 

Контроль в отношениях 

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Во-первых, это тревожный звоночек в пользу вашего доверия друг к другу. Чаще всего оно проявляется путем мониторинга звонков, сообщений и подписок в соцсетях. Во-вторых, таким образом вы показываете свою неуверенность в себе. Помните золотое правило - если ты не полюбишь себя, то никто другой не сможет. 

Нехватка внимания 

Не удивительно, ведь начиная отношения мы хотим полностью заполучить внимание любимых. Тут важно отметить: для каждого баланс внимания разный. Некоторым необходимо больше. Кто-то обходится парой милых слов в день. Обсудите это с партнером или же вам придется вечно наступать себе же на чувства. 

Напомним, 

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