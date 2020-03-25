Удовольствие под угрозой: ТОП-5 преград на пути к оргазму

25 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Удовольствие под угрозой: ТОП-5 преград на пути к оргазму
Удовольствие под угрозой: ТОП-5 преград на пути к оргазму
pixabay.com

Мы не будем говорить, что оргазм у вас в голове. Хоть это, кстати, чистая правда.

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Сегодня мы расскажем, что вам мешает достичь оргазма здесь и сейчас. 

Биоритмы

Да-да, это чистая правда. У девушек пик полового возбуждения приходится на время с 21:00 до полуночи. Именно в этот промежуток времени в крови у нас наибольшая концентрация эстрогенов. Также это "сексуальное окно" есть у нас и с 6 утра до 9 вечера, но с очень маленьким желанием. Для мужчин все обстоит иначе. Наиболее оптимальным они считают для себя утренний секс, поскольку именно тогда количество тестостерона у них находится на пике. 

Полный желудок

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Не рассчитывайте на оргазм после плотного ужина. Сытый и полный желудок способствует притоку крови к нему. Поэтому оргазм скорее всего случится в этот вечер только гастрономический. Лучше всего есть за три часа до секса. При чем еда должна быть легкой для желудка. 

Алкоголь 

Спиртные напитки замедляют работу нашего мозга. А поскольку все нервные окончания так или иначе исходят из мозга, то и получить удовольствие будет куда сложнее. Кстати, вагина и клитор тоже теряют свою чувствительность. 

Стринги

Сексологи уверены: любительницы стринг могут испортить себе сексуальную жизнь надолго. Трусы-стринги оставляют гениталии открытыми для постоянного трения. В результате чего возникает привыкание, и чувствительность снижается. 

Возраст

Сексуальный расцвет приходится на возраст около 30 лет. До этого вы можете испытывать приятные ощущения, но не факт, что они будут связаны именно с тем самым заветным оргазмом. В более юном возрасте многие из нас ещё не «накопили» необходимое количество секс-гормонов – в первую очередь тестостерона и эстрогена. 

Напомним, 

 

 

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