Удовольствие под угрозой: ТОП-5 преград на пути к оргазму

Мы не будем говорить, что оргазм у вас в голове. Хоть это, кстати, чистая правда.

Биоритмы

Сегодня мы расскажем, что вам мешает достичь оргазма здесь и сейчас.

Да-да, это чистая правда. У девушек пик полового возбуждения приходится на время с 21:00 до полуночи. Именно в этот промежуток времени в крови у нас наибольшая концентрация эстрогенов. Также это "сексуальное окно" есть у нас и с 6 утра до 9 вечера, но с очень маленьким желанием. Для мужчин все обстоит иначе. Наиболее оптимальным они считают для себя утренний секс, поскольку именно тогда количество тестостерона у них находится на пике.

Полный желудок

Алкоголь

Не рассчитывайте на оргазм после плотного ужина. Сытый и полный желудок способствует притоку крови к нему. Поэтому оргазм скорее всего случится в этот вечер только гастрономический. Лучше всего есть за три часа до секса. При чем еда должна быть легкой для желудка.

Спиртные напитки замедляют работу нашего мозга. А поскольку все нервные окончания так или иначе исходят из мозга, то и получить удовольствие будет куда сложнее. Кстати, вагина и клитор тоже теряют свою чувствительность.

Стринги

Сексологи уверены: любительницы стринг могут испортить себе сексуальную жизнь надолго. Трусы-стринги оставляют гениталии открытыми для постоянного трения. В результате чего возникает привыкание, и чувствительность снижается.

Возраст

Сексуальный расцвет приходится на возраст около 30 лет. До этого вы можете испытывать приятные ощущения, но не факт, что они будут связаны именно с тем самым заветным оргазмом. В более юном возрасте многие из нас ещё не «накопили» необходимое количество секс-гормонов – в первую очередь тестостерона и эстрогена.

Напомним,