ТОП-5 признаков вашей нелюбви к себе и как это исправить

6 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 признаков вашей нелюбви к себе и как это исправить
ТОП-5 признаков вашей нелюбви к себе и как это исправить
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Любовь к себе - важный аспект нашей жизни, который делает ее лучше благодаря этому.

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Ведь любовь окружающих к нам начинается в первую очередь благодаря нашему принятию себя. В случае, когда его нет, мы можем длительное время находиться в токсичной обстановке и даже вредить своей психике. Сегодня мы расскажем, какие признаки указывают на вашу нелюбовь к себе, а также - как это исправить. 

У вас есть вредные привычки 

Человек, который любит себя и свое тело, не будет разрушать вложенный труд алкоголем и сигаретами. Во многом этот пример показателен, поскольку именно эти привычки являются спусковым рычагом для большей ненависти и нанесению себе вреда. Посмотрите другими глазами на эту ситуацию: ваша нелюбовь разрушает ваше здоровье. Попробуйте отказаться от курения и ограничиться бокалом вина. Это уже станет первым шагом на пути к изменению. 

Вы позволяете людям нарушать ваши границы 

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Это касается бесцеремонности и регулярных привычек социума внедряться в ваше пространство. Это может проявляться во многих мелочах. К примеру, позволять другим принимать решения за вас. Вы должны осознать, что самостоятельно несете ответственность за свою жизнь. Следовательно, настырные советы и экспертные мнения социума следует просто пропускать мимо ушей. 

Вы общаетесь с токсичными людьми 

Их, кстати, легко распознать. Если вы ощущаете себя бессильным после диалога с эти человеком, а внутри - пустоту, то вам лучше прекратить общение с подобной персоной. Это не будет знаком неуважения. Это будет знак любви к себе. Ведь только те, кто не уважает себя, будут продолжать общаться с токсичными людьми. 

Вы сознательно делаете себе больно 

И не всегда в физическом плане. Также проявление агрессии в свою сторону может быть и словесным. Кстати, во многом оно воспринимается хуже нашей психикой. Ведь регулярные мантры "я плохая/некрасивая/глупая" могут действительно заложить такую установку в вашей голове. Следовательно, недолго потом будет ждать и навязчивых мыслей, которые необходимо лечить со специалистом. 

Вы плохое ведете себя с другими 

Нелюбовь к себе порождает агрессию в сторону окружающих. К сожалению, чаще всего проецируется она именно на наших близких, на которых у нас нет страха сорваться. Попробуйте разобраться в себе, чтобы не потом люди могли понять вас. Иначе вы рискуете остаться одной в конечном итоге. 

Напомним, 

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