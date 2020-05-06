ТОП-5 признаков вашей нелюбви к себе и как это исправить
Любовь к себе - важный аспект нашей жизни, который делает ее лучше благодаря этому.
У вас есть вредные привычки
Человек, который любит себя и свое тело, не будет разрушать вложенный труд алкоголем и сигаретами. Во многом этот пример показателен, поскольку именно эти привычки являются спусковым рычагом для большей ненависти и нанесению себе вреда. Посмотрите другими глазами на эту ситуацию: ваша нелюбовь разрушает ваше здоровье. Попробуйте отказаться от курения и ограничиться бокалом вина. Это уже станет первым шагом на пути к изменению.
Вы позволяете людям нарушать ваши границы
Вы общаетесь с токсичными людьми
Их, кстати, легко распознать. Если вы ощущаете себя бессильным после диалога с эти человеком, а внутри - пустоту, то вам лучше прекратить общение с подобной персоной. Это не будет знаком неуважения. Это будет знак любви к себе. Ведь только те, кто не уважает себя, будут продолжать общаться с токсичными людьми.
Вы сознательно делаете себе больно
И не всегда в физическом плане. Также проявление агрессии в свою сторону может быть и словесным. Кстати, во многом оно воспринимается хуже нашей психикой. Ведь регулярные мантры "я плохая/некрасивая/глупая" могут действительно заложить такую установку в вашей голове. Следовательно, недолго потом будет ждать и навязчивых мыслей, которые необходимо лечить со специалистом.
Вы плохое ведете себя с другими
Нелюбовь к себе порождает агрессию в сторону окружающих. К сожалению, чаще всего проецируется она именно на наших близких, на которых у нас нет страха сорваться. Попробуйте разобраться в себе, чтобы не потом люди могли понять вас. Иначе вы рискуете остаться одной в конечном итоге.
Напомним,