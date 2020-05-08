Вы ему нравитесь: ТОП-5 признаков, о которых скажет его тело

Наше тело часто бывает красноречивее слов. К счастью, это становится только плюсом в делах сердечных.

У него расширены зрачки

Сегодня мы расскажем, какие признаки и повадки указывают на очевидную к вам симпатию. Главное - не стоит воспринимать все резко серьезно. Поманите о здравом уме и не забывайте контролировать всю ситуацию.

Психологи уверяют, что расширение зрачков происходит ввиду мозговой реакции, которая зарождается возле объекта своей симпатии. Именно поэтому порой вам достаточно просто посмотреть в глаза собеседника, чтобы понять, какие у него чувства по отношению к вам. Но если зрачки узкие, не торопитесь ставить крест на его симпатии к вам.

Он приподнимает брови

Он улыбается всем лицом

Многие люди часто неосознанно используют этот прием, чтобы больше приоткрыть глаза. Происходит это в том случае, когда на горизонте появляется объект симпатии. Внимательно следите за его мимикой. Если человек в вас заинтересован, он обязательно слегка поднимет брови во время беседы.

Есть множество видов поддельных улыбок. Чаще всего они выражаются только в сокращении мышц рта. Если же человек искренне улыбается, речь может идти и о его симпатии. Обратите внимание на лицо собеседника. Когда он улыбается во все 32, а морщинки при этом собираются еще и в области глаз, то это говорит про теплые чувства.

Он делает явный наклон в вашу сторону при разговоре

Также красноречиво о симпатии мужчины может сказать и все его тело. К примеру, очевидным признаком может быть то, что во время разговора он наклоняет корпус в вашу сторону. Таким образом он будто хочет расслышать каждое ваше слово и не пропустить ни малейшей детали.

Он трогает свою шею

Обычно, как говорят психологи, область горла отвечает за общение и уязвимость. Если собеседник время от времени затрагивает ее, то можно говорить о его заинтересованности. Также важно следить за контекстом. Иногда такой жест может говорить и об излишней самовлюбленности. Поэтому не забывайте анализировать происходящее и не терять голову раньше времени.

Напомним,