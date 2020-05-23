ТОП-4 особенности в вашей внешности, которые отпугивают мужчин

23 мая 2020 20:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 особенности в вашей внешности, которые отпугивают мужчин

Далеко не все, что мы делаем с нашей внешностью, нравится парням.

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Конечно, единогласно утверждать что-то одно конкретно невозможно, но мы смогли выделить целых 4 нюанса которые точно смущают мужчин

Повышенная волосатость 

Порой девушки сами не понимают, что у них где-то есть излишняя волосатость. К примеру, часто это касается зоны над губой или на руках. Мужчин может отталкивать это волосяное покрытие, поскольку в их головах наверняка создана картинка "идеальной девушки". Если ваш партнер придерживается такого же мнения о нетерпимости к волосам, можете записаться на эпиляцию. 

Монобровь 

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Не стоит путать густые брови с неряшливыми. Действительно, многие девушки, у которых густые черные волосы, часто сталкиваются с проблемой того, что брови у них могут срастаться. Выглядит это, честно говоря, не очень, поэтому мы настоятельно рекомендуем периодически ходить на коррекцию либо делать ее в домашних условиях. 

Чрезмерная худоба

Бывают разные причины и случаи худобы. Не всегда мы стремимся к ней. Для некоторых это наследственный фактор. Однако умышленно терзать свое тело диетами и заставлять себя питаться одними только нежирными продуктами не стоит.  Во-первых, это будет скорее всего вред для вашего организма. Во-вторых, мужчина точно не будет в восторге. 

Зубы

Да, мужчины обращают внимание на вашу улыбку и, соответственно, зубы. Важно поддерживать ухоженность вашей зубной эмали. К примеру, не запускать ее до появления желтизны, кариеса и образования дырок. Такие косметические особенности точно отпугивают мужчин. 

Напомним, 

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