ТОП-4 особенности в вашей внешности, которые отпугивают мужчин

Далеко не все, что мы делаем с нашей внешностью, нравится парням.

Повышенная волосатость

Конечно, единогласно утверждать что-то одно конкретно невозможно, но мы смогли выделить целых 4 нюанса которые точно смущают мужчин

Порой девушки сами не понимают, что у них где-то есть излишняя волосатость. К примеру, часто это касается зоны над губой или на руках. Мужчин может отталкивать это волосяное покрытие, поскольку в их головах наверняка создана картинка "идеальной девушки". Если ваш партнер придерживается такого же мнения о нетерпимости к волосам, можете записаться на эпиляцию.

Монобровь

Чрезмерная худоба

Бывают разные причины и случаи худобы. Не всегда мы стремимся к ней. Для некоторых это наследственный фактор. Однако умышленно терзать свое тело диетами и заставлять себя питаться одними только нежирными продуктами не стоит. Во-первых, это будет скорее всего вред для вашего организма. Во-вторых, мужчина точно не будет в восторге.

Зубы

Не стоит путать густые брови с неряшливыми. Действительно, многие девушки, у которых густые черные волосы, часто сталкиваются с проблемой того, что брови у них могут срастаться. Выглядит это, честно говоря, не очень, поэтому мы настоятельно рекомендуем периодически ходить на коррекцию либо делать ее в домашних условиях.

Да, мужчины обращают внимание на вашу улыбку и, соответственно, зубы. Важно поддерживать ухоженность вашей зубной эмали. К примеру, не запускать ее до появления желтизны, кариеса и образования дырок. Такие косметические особенности точно отпугивают мужчин.

Напомним,