ТОП-4 особенности в вашей внешности, которые отпугивают мужчин
Далеко не все, что мы делаем с нашей внешностью, нравится парням.
Повышенная волосатость
Порой девушки сами не понимают, что у них где-то есть излишняя волосатость. К примеру, часто это касается зоны над губой или на руках. Мужчин может отталкивать это волосяное покрытие, поскольку в их головах наверняка создана картинка "идеальной девушки". Если ваш партнер придерживается такого же мнения о нетерпимости к волосам, можете записаться на эпиляцию.
Монобровь
Чрезмерная худоба
Зубы
Да, мужчины обращают внимание на вашу улыбку и, соответственно, зубы. Важно поддерживать ухоженность вашей зубной эмали. К примеру, не запускать ее до появления желтизны, кариеса и образования дырок. Такие косметические особенности точно отпугивают мужчин.
Напомним,