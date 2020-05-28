Что в ваших поступках отталкивает мужчин: ТОП-5 неудобных действий

Порой девушки тоже могут вгонять мужчин в краску и всячески отталкивать от себя. Так ли это трудно сделать?

Детский голос

На самом деле, в основном мужчины больше склоняются к тому, что нравятся девушки им каждая за что-то свое, но вот антипатию чаще всего они испытывают из-за одинаковых причин.

Мужчины не скрывают, что слишком высокий женский голос часто бывает триггером для них. Чаще всего у них в голове происходит ассоциативный ряд, который ставит вас на одном уровне с ребенком. Ничего личного, но мало какого мужчину будет заводить взрослая девушка с детским писклявым голосом.

Тяжелый парфюм

Неудобная обувь

Не забывайте о вашем натуральном запахе. Естественные феромоны могут быть куда более притягательными, чем искусственные ароматы. Также не путайте легкий цветочный флер и приторный парфюмерный запах. Не увлекайтесь духами - достаточно всего пары капель.

Да, мужчины видят, как вы неуверенно идете на каблуках. Они не понимают, зачем обувать неудобную обувь, а также чаще просто посмеивался с подобных образов. Если вы не научились еще ходить на них на все 100%, просто смените обувь на более простой вариант.

Грязные разговоры

Мужчины не любят чрезмерено пошлых девушек. Они считают таких слишком вульгарными и предпочитают им кого-то более милого, тихого и спокойного. Пошлость допустима уже на каком-то этапе отношений, но точно не на первом свидании.

Злоупотребление алкоголем

Сюда же относится и табак. Малое количество мужчин остается в восторге от девушек, которые любит выпить. Конечно, ничего зазорного в бокале красного нет, но не стоит превращать алкоголь в культ. И уж тем более вовлекать в него мужчину.

Напомним,