Что возбуждает мужчин: ТОП-4 неожиданных открытия

2 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Что возбуждает мужчин: ТОП-4 неожиданных открытия
Что возбуждает мужчин: ТОП-4 неожиданных открытия
Pinterest

Существует куда больше различных положительных триггеров, которые влияют на либидо мужчин.

Читайте такжеКак уменьшить потребление калорий на диете: ТОП-4 совета
Некоторые, к слову, точно смогут вас удивить своей необычностью, но действенностью

Растрепанные волосы 

Мужчины во многом ассоциируют легкую неряшливость и небрежность с уютом и домом. Именно поэтому им куда больше нравится видеть наши взъерошенные волосы, а не идеальную укладку. Ведь в последней не так много души, как в легком взрыве волос на голове. Поэтому не стоит уж очень сильно переживать за вашу неидеальную укладку. 

Маленькая грудь 

Читайте такжеТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса
Каждому, конечно, свое, но мужчины чаще более воодушевленно отзывались об аккуратной маленькой груди. В ней действительно есть немало положительных моментов: от обычного удобства в повседневной носке до более эстетичного вида в откровенных платьях. 

Очки 

В школе вас могли дразнить за очки. Но вот уже во взрослой жизни они имеют кардинально противоположный эффект. Благодаря им девушка выглядит более хрупкой и беззащитной. Вместе с этим у многих мужчин есть сексуальные фантазии, которые часто соединяются в вместе с образом в очках. 

Босые ноги

Ранее босые ноги символизировали свободу выражения и раскрепощения. Сейчас, конечно, голыми ногами никого не удивишь, однако вместе с этим мужчина, который видит ухоженные женские ноги точно останется вашим. 

Напомним, 

 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Как вырастить авокадо в домашних условиях: простая инструкция
Lifestyle

Как вырастить авокадо в домашних условиях: простая инструкция
Куда отправиться по Украине на несколько дней: нетипичные места
Путешествия

Куда отправиться по Украине на несколько дней: нетипичные места
Какие ошибки вы допускаете в нанесении туши: ТОП-4 действия
Полезные советы

Какие ошибки вы допускаете в нанесении туши: ТОП-4 действия
Какие ошибки сводят к нулю все занятия спортом: ТОП-4 табу
ЗОЖ

Какие ошибки сводят к нулю все занятия спортом: ТОП-4 табу

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: У нас одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK