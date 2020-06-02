Что возбуждает мужчин: ТОП-4 неожиданных открытия
Существует куда больше различных положительных триггеров, которые влияют на либидо мужчин.
Растрепанные волосы
Мужчины во многом ассоциируют легкую неряшливость и небрежность с уютом и домом. Именно поэтому им куда больше нравится видеть наши взъерошенные волосы, а не идеальную укладку. Ведь в последней не так много души, как в легком взрыве волос на голове. Поэтому не стоит уж очень сильно переживать за вашу неидеальную укладку.
Маленькая грудь
Очки
В школе вас могли дразнить за очки. Но вот уже во взрослой жизни они имеют кардинально противоположный эффект. Благодаря им девушка выглядит более хрупкой и беззащитной. Вместе с этим у многих мужчин есть сексуальные фантазии, которые часто соединяются в вместе с образом в очках.
Босые ноги
Ранее босые ноги символизировали свободу выражения и раскрепощения. Сейчас, конечно, голыми ногами никого не удивишь, однако вместе с этим мужчина, который видит ухоженные женские ноги точно останется вашим.
Напомним,