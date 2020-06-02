Что возбуждает мужчин: ТОП-4 неожиданных открытия

Существует куда больше различных положительных триггеров, которые влияют на либидо мужчин.

Растрепанные волосы

Некоторые, к слову, точно смогут вас удивить своей необычностью, но действенностью

Мужчины во многом ассоциируют легкую неряшливость и небрежность с уютом и домом. Именно поэтому им куда больше нравится видеть наши взъерошенные волосы, а не идеальную укладку. Ведь в последней не так много души, как в легком взрыве волос на голове. Поэтому не стоит уж очень сильно переживать за вашу неидеальную укладку.

Маленькая грудь

Очки

Каждому, конечно, свое, но мужчины чаще более воодушевленно отзывались об аккуратной маленькой груди. В ней действительно есть немало положительных моментов: от обычного удобства в повседневной носке до более эстетичного вида в откровенных платьях.

В школе вас могли дразнить за очки. Но вот уже во взрослой жизни они имеют кардинально противоположный эффект. Благодаря им девушка выглядит более хрупкой и беззащитной. Вместе с этим у многих мужчин есть сексуальные фантазии, которые часто соединяются в вместе с образом в очках.

Босые ноги

Ранее босые ноги символизировали свободу выражения и раскрепощения. Сейчас, конечно, голыми ногами никого не удивишь, однако вместе с этим мужчина, который видит ухоженные женские ноги точно останется вашим.

Напомним,