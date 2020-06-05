Без паники: что делать, если презерватив застрял внутри

Порой наша интимная жизнь может слегка выбить из колеи сразу двоих партнеров. К примеру, ситуацией, когда вы неожиданно для себя определяете, что презерватив остался внутри девушки. Что же делать?

Расслабьтесь

Конечно, ситуация не из приятных, но решить ее куда проще, чем вы думаете. Главное - не поддаваться панике.

Это поможет вам не поддаваться панике. Ведь если вы находитесь в стрессовом состоянии, то ваше влагалище сокращается, что затрудняет выход презерватива. Если ваши попытки не увенчались успехом, дайте себе немного времени. Переключитесь на другие дела. Если презерватив застрял в анальном отверстии и у вас не получается его вытащить, сразу идите к специалисту.

Используйте пальцы

Попросите партнера

Чтобы проверить, можно ли вытащить презерватив самостоятельно, станьте на четвереньки либо опуститесь на корточки. Лучше помыть перед этим руки. Сначала введи в анус или влагалище один палец. Попытайтесь зажать презерватив между пальцем и стенкой прохода. Если ваше тело вам позволяет, попробуйте достать двумя пальцами.

Если у вас ничего не получается, попросите партнера вам помочь. В этом вовсе ничего постыдного нет. А во многом некоторых это даже заводит. Поэтому обязательно обратитесь к нему за помощью. После того, как вы извлечете презерватив, убедитесь, что он не поврежден, а его частички не остались внутри вас.

Напомним,