Без паники: что делать, если презерватив застрял внутри
Порой наша интимная жизнь может слегка выбить из колеи сразу двоих партнеров. К примеру, ситуацией, когда вы неожиданно для себя определяете, что презерватив остался внутри девушки. Что же делать?
Расслабьтесь
Это поможет вам не поддаваться панике. Ведь если вы находитесь в стрессовом состоянии, то ваше влагалище сокращается, что затрудняет выход презерватива. Если ваши попытки не увенчались успехом, дайте себе немного времени. Переключитесь на другие дела. Если презерватив застрял в анальном отверстии и у вас не получается его вытащить, сразу идите к специалисту.
Используйте пальцы
Попросите партнера
Если у вас ничего не получается, попросите партнера вам помочь. В этом вовсе ничего постыдного нет. А во многом некоторых это даже заводит. Поэтому обязательно обратитесь к нему за помощью. После того, как вы извлечете презерватив, убедитесь, что он не поврежден, а его частички не остались внутри вас.
Напомним,