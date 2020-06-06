ТОП-5 проверенных способов быстро возбудить мужчину
Секс - удовольствие для двоих. Поэтому и инициатива спокойно может исходить от каждого партнера.
Пощекочите его
Не делайте это агрессивно. Используйте легкие, заигрывающие движения. Вы можете даже сделать соревнование, кто кого пощекочет. В конечном итоге оно должно привести к страстному сексу.
Нанесите на себя духи
Постелите новое постельное белье
Если вы уже давно живете вместе, попробуйте прибегнуть к этому приему. Суть в том, что мужчина, увидев свежую простынь и одеяло, на подсознательном уровне захочет оказаться там с вами, а вместе с тем сделать еще и нечто интереснее, чем простой сон.
Наденьте красное
Красный цвет стимулирует возбуждение в головном мозге. Поэтому если ваша цель возбудить - внедрите в ваш интерьер красные элементы. Это могут быть простынь и одеяло. Либо же части вашей одежды: чулки, халат, белье.
Наденьте его рубашку
Сексологи неоднократно подтверждали, что мужчин возбуждает ситуация, когда девушка надевает их вещи. Секрет в том, что рубашка должна быть обязательно надета на голое тело. Таким образом мужчине будет легче добраться к своей "цели", а вам - проще его завести.
Напомним,