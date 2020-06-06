ТОП-5 проверенных способов быстро возбудить мужчину

6 июня 2020 21:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 проверенных способов быстро возбудить мужчину
ТОП-5 проверенных способов быстро возбудить мужчину
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Секс - удовольствие для двоих. Поэтому и инициатива спокойно может исходить от каждого партнера.

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Если вы уж очень хотите возбудить мужчину и провести с ним незабываемую ночь, обязательно обратитесь к следующим мелким хитростям

Пощекочите его 

Не делайте это агрессивно. Используйте легкие, заигрывающие движения. Вы можете даже сделать соревнование, кто кого пощекочет. В конечном итоге оно должно привести к страстному сексу. 

Нанесите на себя духи 

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Мужчины любят не только глазами, но и носом. Поэтому критически важно вместе с тем, чтобы хорошо выглядеть, еще и издавать приятный аромат. Обязательно в следующий раз используйте сладкий либо наоборот свежий аромат. Это не только возбудит мужчину, но и сделает ваш секс куда приятнее. 

Постелите новое постельное белье 

Если вы уже давно живете вместе, попробуйте прибегнуть к этому приему. Суть в том, что мужчина, увидев свежую простынь и одеяло, на подсознательном уровне захочет оказаться там с вами, а вместе с тем сделать еще и нечто интереснее, чем простой сон. 

Наденьте красное

Красный цвет стимулирует возбуждение в головном мозге. Поэтому если ваша цель возбудить - внедрите в ваш интерьер красные элементы. Это могут быть простынь и одеяло. Либо же части вашей одежды: чулки, халат, белье. 

Наденьте его рубашку

Сексологи неоднократно подтверждали, что мужчин возбуждает ситуация, когда девушка надевает их вещи. Секрет в том, что рубашка должна быть обязательно надета на голое тело. Таким образом мужчине будет легче добраться к своей "цели", а вам - проще его завести. 

Напомним, 

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