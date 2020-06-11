ТОП-5 правил идеальной прелюдии

Прелюдия - важная составляющая идеального секса.

Поговорите о сексе

Если вы хотите провести ночь незабываемо, обязательно уделите ей больше внимания. Советуем начать со следующего.

Первый делом секс происходит в нашей голове. Чтобы возбудить тело, для начала необходимо завести мозг. Прежде всего вам как паре необходимо поговорить вместе о сексе и ваших фантазиях. Если у вас и партнера все хорошо с фантазией, одни только разговоры помогут настроиться на нужную волну.

Посмотреть вместе порно

Устройте стриптиз

При это вы оба должны находиться в одежде. Секрет в том, чтобы параллельно вместе заводиться. Поверьте: ни одна пара еще не смогла до конца посмотреть порно и при этом остаться в одежде. Да и вы вряд ли на рекорд пойдете.

Стриптиз - отличный способ завести мужчину практически с нуля. Вам для этого необходимо одеться в сексуальный образ, а главное - чувствовать себя сексуальной. Лучше отдать предпочтение полупрозрачному белью: именно оно поможет подчеркнуть ваши формы и сделать сам вид более соблазнительным.

Помойте друг друга

Идеальная прелюдия должна начинаться в ванной. Таким образом вы сможете прочувствовать касания партнера на каждом сантиметре вашего тела. Вместе с этим вы сохраните максимально чистое состояние тела, которое поможет избежать различных половых инфекций.

Флиртуйте в течение дня

Секстинг - отличный способ завести мужчину в прямом смысле с полуслова. На протяжение дня отправляйте вашему партнеру пикантные сообщения. Еще лучше - с фотками. Это поможет вам как следует повысить градус ожидания, а далее - достичь наивысшего пика наслаждения.

Напомним,