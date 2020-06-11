ТОП-5 правил идеальной прелюдии
Прелюдия - важная составляющая идеального секса.
Поговорите о сексе
Первый делом секс происходит в нашей голове. Чтобы возбудить тело, для начала необходимо завести мозг. Прежде всего вам как паре необходимо поговорить вместе о сексе и ваших фантазиях. Если у вас и партнера все хорошо с фантазией, одни только разговоры помогут настроиться на нужную волну.
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Устройте стриптиз
Стриптиз - отличный способ завести мужчину практически с нуля. Вам для этого необходимо одеться в сексуальный образ, а главное - чувствовать себя сексуальной. Лучше отдать предпочтение полупрозрачному белью: именно оно поможет подчеркнуть ваши формы и сделать сам вид более соблазнительным.
Помойте друг друга
Идеальная прелюдия должна начинаться в ванной. Таким образом вы сможете прочувствовать касания партнера на каждом сантиметре вашего тела. Вместе с этим вы сохраните максимально чистое состояние тела, которое поможет избежать различных половых инфекций.
Флиртуйте в течение дня
Секстинг - отличный способ завести мужчину в прямом смысле с полуслова. На протяжение дня отправляйте вашему партнеру пикантные сообщения. Еще лучше - с фотками. Это поможет вам как следует повысить градус ожидания, а далее - достичь наивысшего пика наслаждения.
Напомним,