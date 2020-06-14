О чем нельзя шутить в постели: ТОП-4 главных табу
Этикет в постели многие часто игнорируют. А зря. Ведь это может сыграть с вами злую шутку.
Его размеры
Размер - не главное. Вы же помните об умении пользоваться? Ученые доказали, что размер полового органа никаким образом не влияет на удовольствие женщины. Все это - в ее голове. А вот шутки в сторону размеров могут существенно задеть партнера. Откажитесь от этой идеи пошутить, иначе вы можете столкнуться с неприятными последствиями.
Быстрый оргазм
Внешность
Если вы находитесь в здоровых отношениях, то вероятнее всего вам нравится внешность партнера. Поэтому едкие комментарии на тему складок и животика часто могут быть неуместными. А когда это происходит в отношение девушек, то это еще может стать и причиной для психологических проблем и неуверенности в постели.
Эмоции
Эмоции во время секса довольно сложно контролировать. Конечно, во время оргазма у многих могут быть смешные лица, но это еще не повод высмеивать человека за это. Особенно, если партнер резко и остро воспринимает критику. Лучше наоборот сместить фокус на обсуждение вашего секса и ваши желания, связанные с ним.
Напомним,