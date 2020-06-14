О чем нельзя шутить в постели: ТОП-4 главных табу

14 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
О чем нельзя шутить в постели: ТОП-4 главных табу
О чем нельзя шутить в постели: ТОП-4 главных табу
Pinterest

Этикет в постели многие часто игнорируют. А зря. Ведь это может сыграть с вами злую шутку.

Читайте такжеСамая сексуальная участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта
Предлагаем узнать и запомнить раз и навсегда, о каких вещах противопоказан шутить в постели

Его размеры

Размер - не главное. Вы же помните об умении пользоваться? Ученые доказали, что размер полового органа никаким образом не влияет на удовольствие женщины. Все это - в ее голове. А вот шутки в сторону размеров могут существенно задеть партнера. Откажитесь от этой идеи пошутить, иначе вы можете столкнуться с неприятными последствиями. 

Быстрый оргазм 

Читайте такжеЧто обязательно стоит попробовать в сексе хоть раз в жизни: ТОП-5 пунктов
Если женщинам нужно достаточно много времени для получения удовольствия, то с мужчинами это работает в обратную сторону. Иногда даже без из контроля. Поэтому лучше не шутить на тему их скорости, ведь это может создать ряд различных психологических проблем, связанных с доставлением удовольствия любимой женщине. 

Внешность 

Если вы находитесь в здоровых отношениях, то вероятнее всего вам нравится внешность партнера. Поэтому едкие комментарии на тему складок и животика часто могут быть неуместными. А когда это происходит в отношение девушек, то это еще может стать и причиной для психологических проблем и неуверенности в постели. 

Эмоции 

Эмоции во время секса довольно сложно контролировать. Конечно, во время оргазма у многих могут быть смешные лица, но это еще не повод высмеивать человека за это. Особенно, если партнер резко и остро воспринимает критику. Лучше наоборот сместить фокус на обсуждение вашего секса и ваши желания, связанные с ним. 

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Как правильно ласкать: ТОП-5 основных правил для партнеров
Психология

Как правильно ласкать: ТОП-5 основных правил для партнеров
О чем нельзя шутить в постели: ТОП-4 главных табу
Психология

О чем нельзя шутить в постели: ТОП-4 главных табу
Гороскоп на 15 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 15 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Были я и Иришка: MONATIK впервые рассказал о свадьбе с любимой
Новости

Были я и Иришка: MONATIK впервые рассказал о свадьбе с любимой

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала
ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK