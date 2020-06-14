О чем нельзя шутить в постели: ТОП-4 главных табу

Этикет в постели многие часто игнорируют. А зря. Ведь это может сыграть с вами злую шутку.

Его размеры

Предлагаем узнать и запомнить раз и навсегда, о каких вещах противопоказан шутить в постели

Размер - не главное. Вы же помните об умении пользоваться? Ученые доказали, что размер полового органа никаким образом не влияет на удовольствие женщины. Все это - в ее голове. А вот шутки в сторону размеров могут существенно задеть партнера. Откажитесь от этой идеи пошутить, иначе вы можете столкнуться с неприятными последствиями.

Быстрый оргазм

Внешность

Если женщинам нужно достаточно много времени для получения удовольствия, то с мужчинами это работает в обратную сторону. Иногда даже без из контроля. Поэтому лучше не шутить на тему их скорости, ведь это может создать ряд различных психологических проблем, связанных с доставлением удовольствия любимой женщине.

Если вы находитесь в здоровых отношениях, то вероятнее всего вам нравится внешность партнера. Поэтому едкие комментарии на тему складок и животика часто могут быть неуместными. А когда это происходит в отношение девушек, то это еще может стать и причиной для психологических проблем и неуверенности в постели.

Эмоции

Эмоции во время секса довольно сложно контролировать. Конечно, во время оргазма у многих могут быть смешные лица, но это еще не повод высмеивать человека за это. Особенно, если партнер резко и остро воспринимает критику. Лучше наоборот сместить фокус на обсуждение вашего секса и ваши желания, связанные с ним.

Напомним,