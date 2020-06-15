ТОП-5 действий, которые ждут от вас мужчины в постели

ТОП-5 действий, которые ждут от вас мужчины в постели

Секс - важная составляющая любых отношений, которая является отличным фундаментом для построения долгосрочного союза.

Проявляйте инициативу

Именно поэтому не стоит игнорировать желания партнера в делах интимных. Предлагаем вам узнать, что же стоит делать в постели, чтобы мужчина также остался в восторге от секса.

Мужчины вообще любят уверенных девушек. Особенно по части секса. Вы можете откровенно говорить о ваших желаниях относительно поз, а также просто о том, что хотите секса. В любом случае, мужчина точно сможет оценить ваше рвение.

Выражайте ваши ощущения

Будьте уверены в себе

Звуки и стоны важная составляющая действительно классного секса. Поверьте, мужчина действительно хочет слышать то, что вам хорошо. Поэтому не стесняйтесь в буквальном смысле слова кричать об этом.

Уверенность в постели - главная составляющая оргазма. Если вы себя комфортно чувствуете, это же ощущает и ваш мужчина. Старайтесь прорабатывать ваши внутренние зажимы и направлять их в сторону проявления женского начала и сексуальной энергетики.

Говорите

Многим мужчинам нравится говорить во время процесса. При этом не стоит затрагивать высокие темы. Спрашивайте, хорошо ли ему и нравится ли происходящий процесс. Вместе с тем обязательно комментируйте с вашей стороны собственные ощущения.

Он тоже хочет любви

Секс - это, конечно, прекрасно. Но если он не подкреплен высокими чувствами, то он ничего не стоит. Ведь каждый мужчина, если честно, также мечтает слышать от своей любимой заветные слова "я тебя люблю" во время чувственного акта.

Напомним,