Первое свидание: ТОП-3 темы-табу
Первое свидание - один из важных факторов, который влияет на ваши дальнейшие отношения с человеком.
Говорить о себе и своей внешности
Тактика на свидании многих девушек завязана на том, что они специально стараются приуменьшить свою привлекательность, чтобы услышать комплименты в свою сторону. Забудьте об этом. Мужчина не пришел на встречу, чтобы работать коучем либо психологом. Этот вариант возможен, но далеко не на первом свидании. Ищите баланс между рассказами о себе и внимательным слушанием собеседника. Так вы сможете равносильно открыться друг другу. А о комплексах - уже как-то потом.
Говорить о знакомых
Говорить о бывших
И том, что именно он испортил ваши отношения. Во-первых, вашему спутнику этого вечера вряд ли уж больно сильно будет интересна подобная тема. А во-вторых, если вы при нем поносите бывшего, то велика вероятность, что парень подумает, что его может ждать та же участь. Если вам действительно нравится этот человек, избегайте темы первых отношений. Хотя бы на начальной стадии вашего общения.
Напомним,