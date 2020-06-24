Первое свидание: ТОП-3 темы-табу

24 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Первое свидание: ТОП-3 темы-табу
Первое свидание: ТОП-3 темы-табу
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Первое свидание - один из важных факторов, который влияет на ваши дальнейшие отношения с человеком.

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Именно первое свидание показывает степень вашей готовности к отношениям , а также раскрывает вас как личность. Именно поэтому необходимо знать, о чем не стоит говорить на свидании ни в коем случае. Иначе итог может быть весьма плачевным. 

Говорить о себе и своей внешности

Тактика на свидании многих девушек завязана на том, что они специально стараются приуменьшить свою привлекательность, чтобы услышать комплименты в свою сторону. Забудьте об этом. Мужчина не пришел на встречу, чтобы работать коучем либо психологом. Этот вариант возможен, но далеко не на первом свидании. Ищите баланс между рассказами о себе и внимательным слушанием собеседника. Так вы сможете равносильно открыться друг другу. А о комплексах - уже как-то потом. 

Говорить о знакомых 

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Также девушки не могут не упомянуть свою подругу на свидании. До сих пор подлинно неизвестно, что они этим хотели сказать. Есть теория, что таким образом они пытаются выставить себя в более привлекательном свете, оскверняя при этом подругу. Мужчины не глупы и все отлично замечают. Поверьте, такая двуличность не останется в стороне. Поэтому, если вы хотите отправиться на следующее свидание, не говорите о подругах. 

Говорить о бывших

И том, что именно он испортил ваши отношения. Во-первых, вашему спутнику этого вечера вряд ли уж больно сильно будет интересна подобная тема. А во-вторых, если вы при нем поносите бывшего, то велика вероятность, что парень подумает, что его может ждать та же участь. Если вам действительно нравится этот человек, избегайте темы первых отношений. Хотя бы на начальной стадии вашего общения. 

Напомним, 

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