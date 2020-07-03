Психологи рассказали, от каких мифов о браке нужно избавиться уже сейчас
Брак окружен множеством мифов и неверных утверждений, в которые до сих пор девушки продолжают верить.
Брак не спасет отношения
Отношения не может спасти обычный штамп в паспорте. Если в них уже наблюдается проблема, то лучше не будет. Уж поверьте. Не стоит пытаться спасти ваш союз путем брака. Тут обычно есть только один вариант - разойтись по-хорошему в разные стороны.
Вы сможете достичь согласия только в браке
Секс станет постоянным в отношениях
Наличие одной крыши над головой не обязывает кого-либо к постоянной половой жизни. У всех людей разная половая конституция. Она определяет, сколько вам секса необходимо для полного удовлетворения. Обсудите этот вопрос с партнером на берегу, чтобы потом не разочароваться.
Ваш муж/жена от вас никуда не денется
В браке у вас есть не больше прав на человека, чем до него. Поэтому стоит поумерить пыл и перестать считать, что в браке вам кто-то что-либо должен. Осознание такой базовой истины даст вам возможность выстроить действительно здоровые отношения с партнером.
Напомним,