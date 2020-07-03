Психологи рассказали, от каких мифов о браке нужно избавиться уже сейчас

3 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Психологи рассказали, от каких мифов о браке нужно избавиться уже сейчас
Психологи рассказали, от каких мифов о браке нужно избавиться уже сейчас
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Брак окружен множеством мифов и неверных утверждений, в которые до сих пор девушки продолжают верить.

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При создании семьи важно в первую очередь понимать, что будет происходить с вами и вашими отношениями в реальности, а не в нарисованных догадках. 

Брак не спасет отношения 

Отношения не может спасти обычный штамп в паспорте. Если в них уже наблюдается проблема, то лучше не будет. Уж поверьте. Не стоит пытаться спасти ваш союз путем брака. Тут обычно есть только один вариант - разойтись по-хорошему в разные стороны. 

Вы сможете достичь согласия только в браке

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Брак - не связующее звено. Запомните: согласия в принципе не будет. Отношения - это компромиссы. Хотите построить счастливую семью - идите на них, а не тешьте себе мечтами, что партнер всецело будет гнуться под ваши желания. А если это так, подумайте, что из себя как личность может представлять человек, который не имеет своей позиции. 

Секс станет постоянным в отношениях 

Наличие одной крыши над головой не обязывает кого-либо к постоянной половой жизни. У всех людей разная половая конституция. Она определяет, сколько вам секса необходимо для полного удовлетворения. Обсудите этот вопрос с партнером на берегу, чтобы потом не разочароваться. 

Ваш муж/жена от вас никуда не денется

В браке у вас есть не больше прав на человека, чем до него. Поэтому стоит поумерить пыл и перестать считать, что в браке вам кто-то что-либо должен. Осознание такой базовой истины даст вам возможность выстроить действительно здоровые отношения с партнером. 

Напомним, 

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