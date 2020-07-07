Как понять, что пора уволиться с работы: ТОП-4 главных признака

7 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как понять, что пора уволиться с работы: ТОП-4 главных признака
Как понять, что пора уволиться с работы: ТОП-4 главных признака
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Увольнение с работы - весьма щекотливый вопрос, который время от времени волнует каждого.

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Однако, понять действительно ли вам это нужно не всегда бывает так просто. Зачастую этому сопутствуют несколько явных признаков, которые и должны становиться точкой отсчета. 

Ваши достижения не ценят 

Даже признания коллектива у вас нет. Обычно они думают, что вы попросту отрабатываете ваши восемь часов и уходите домой. Также важно и отношение к вашим достижениям руководства. Если вы видите, что поощрения либо мотивации от них не исходит - не думайте оставаться на такой работе надолго. 

У вас нет мотивации

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Если вы не знаете ради чего работаете, вы работаете не в том месте, где нужно. В любом деле важна мотивация и осознание того, что вам даст ваше занятие: деньги, славу либо признание среди коллектива. В случае, когда вы работаете просто без понимания, что делаете, то ждать больших успехов точно не придется. 

Вы не развиваетесь 

Любая работа должна вас развивать как профессионала, так и личность. Это важно, потому как развитие определяет ваши дальнейшие шаги в карьерном плане. Если же работа не способствует вашему росту, задумайтесь над сменой места либо вида деятельности. 

Работа мешает вашему здоровью 

Работа не должна становиться вашим источником стрессов и нервных срывов. Конечно, бывает разное, однако если вы замечаете эту тенденцию на постоянной основе, лучше все же задуматься над сменой места работы. 

Напомним, 

 

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