Как понять, что пора уволиться с работы: ТОП-4 главных признака
Увольнение с работы - весьма щекотливый вопрос, который время от времени волнует каждого.
Ваши достижения не ценят
Даже признания коллектива у вас нет. Обычно они думают, что вы попросту отрабатываете ваши восемь часов и уходите домой. Также важно и отношение к вашим достижениям руководства. Если вы видите, что поощрения либо мотивации от них не исходит - не думайте оставаться на такой работе надолго.
У вас нет мотивации
Вы не развиваетесь
Любая работа должна вас развивать как профессионала, так и личность. Это важно, потому как развитие определяет ваши дальнейшие шаги в карьерном плане. Если же работа не способствует вашему росту, задумайтесь над сменой места либо вида деятельности.
Работа мешает вашему здоровью
Работа не должна становиться вашим источником стрессов и нервных срывов. Конечно, бывает разное, однако если вы замечаете эту тенденцию на постоянной основе, лучше все же задуматься над сменой места работы.
Напомним,
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