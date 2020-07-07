Как понять, что пора уволиться с работы: ТОП-4 главных признака

Увольнение с работы - весьма щекотливый вопрос, который время от времени волнует каждого.

Ваши достижения не ценят

Однако, понять действительно ли вам это нужно не всегда бывает так просто. Зачастую этому сопутствуют несколько явных признаков , которые и должны становиться точкой отсчета.

Даже признания коллектива у вас нет. Обычно они думают, что вы попросту отрабатываете ваши восемь часов и уходите домой. Также важно и отношение к вашим достижениям руководства. Если вы видите, что поощрения либо мотивации от них не исходит - не думайте оставаться на такой работе надолго.

У вас нет мотивации

Вы не развиваетесь

Если вы не знаете ради чего работаете, вы работаете не в том месте, где нужно. В любом деле важна мотивация и осознание того, что вам даст ваше занятие: деньги, славу либо признание среди коллектива. В случае, когда вы работаете просто без понимания, что делаете, то ждать больших успехов точно не придется.

Любая работа должна вас развивать как профессионала, так и личность. Это важно, потому как развитие определяет ваши дальнейшие шаги в карьерном плане. Если же работа не способствует вашему росту, задумайтесь над сменой места либо вида деятельности.

Работа мешает вашему здоровью

Работа не должна становиться вашим источником стрессов и нервных срывов. Конечно, бывает разное, однако если вы замечаете эту тенденцию на постоянной основе, лучше все же задуматься над сменой места работы.

Напомним,