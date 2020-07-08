ТОП-4 фразы, которые делают из вас неудачника

8 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 фразы, которые делают из вас неудачника
ТОП-4 фразы, которые делают из вас неудачника
pixabay.com

уволЛюди не рождаются неудачниками, а умышленно себя делают таковыми.

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Причина обычно кроется в словах, которыми мы имеем привычку себя называть. В любом случае, нужно быть осторожнее в следующий раз, ведь никто не знает наверняка, чем могут аукнуться простые утверждения, будто вы глупая. Деструктивных фраз много, однако некоторые стоит выделить особенно. 

Я глупая

Не стоит ставить на себе крест, называя себя сразу глупой и непонятливой. Привилегии интеллекта в том, что его легко можно развить при желании. А сетовать на то, что вы не понимаете законы физики - лишний раз подвергать себя своей же критике. Уж поверьте, она в дальнейшем станет куда более жесткой, если вы не прекратите эту привычку изначально. 

У меня ничего не получается

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Не получается только у тех, кто ничего не делает. Остальные же получают какой-либо результат, из которого исходит логика дальнейших действий. К примеру, даже неудача может стать толчком для развития более крупных дел. Важно только проявить капельку желания. А все остальное придет вместе с ним. 

Сожалеть об упущенных возможностях 

В жизни нужно придерживаться философии баланса. Что-то уходит, а что-то приходит. Опять же, многое завязано также и на том, хотите ли вы этого. Ведь позиция лидера и бойца более трудная, чем жертвы. Хотите избавиться от этого образа - начните действовать. 

Я неудачница 

Неудачников и неудачниц нет. Это все личные суждения, которые, к слову, часто необоснованные. Если вы действительно так считаете, найдите листик бумаги, на котором сможете расписать ваши главные достижения. Это поможет вам понять, что вы далеко не такая плохая, как себе нарисовались картинку в голове. 

Напомним, 

 

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