ТОП-4 эрогенные зоны на теле женщины, о которых вы не знали

17 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 эрогенные зоны на теле женщины, о которых вы не знали
ТОП-4 эрогенные зоны на теле женщины, о которых вы не знали
Pinterest

Эрогенные зоны - ключик к женскому удовольствию и идеальное начало прелюдии.

Читайте такжеУдовольствие под угрозой: ТОП-5 преград на пути к оргазму
Однако, девушки сами часто даже не догадываются о существовании таких скрытых мест, которые могут приносить настоящее наслаждение. Хотите ощутить новые эмоции от секса? Тогда обязательно просите партнера ласкать именно эти места. 

Внешняя часть бедра

Часто мужчины стремятся уж очень быстро добраться до сокровенной интимной зоны девушки и забывают о менее заметных, но весьма значимых других местах. К примеру, внешней части бедра. А зря! Именно эта область имеет наиболее чувствительные нервные окончания. Лучше всего слегка поглаживать либо покусывать эти места. 

Ступни

Читайте такжеКачественный секс: что вам мешает достичь оргазма?
Лучше всего остановиться на массаже ступней. Конечно, девушка может не сразу на это согласиться, но когда все же это произойдет, обязательно примените массажное масло для улучшения удовольствия. Ступни - мощная эрогенная зона, на которой находится уж очень много нервных окончаний. Поэтому обделять их вниманием не стоит. 

Ладонь

Поглаживания по ладони также могут стать началом нежной прелюдии. Научно доказано, что женские ладони имеют повышенную чувствительность. А это напрямую влияет на более острые и яркие ощущения во время страстных ласк. 

Обратная сторона коленей

Эта часть коленей - одна из наиболее чувствительных зон. Приятен еще и тот факт, что партнер может ее ласкать даже в публичном месте. К примеру, в кинотеатре либо кафе. Пусть он незаметно пробежится пальцами по задней части вашей коленки. Вместе с мурашками придет легкое возбуждение, которое может стать предвестником бурной ночи.

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Диетологи назвали главные причины потреблять арбуз каждый день
ЗОЖ

Диетологи назвали главные причины потреблять арбуз каждый день
Больше не в моде: о каких моделях юбок нужно забыть навсегда
Lifestyle

Больше не в моде: о каких моделях юбок нужно забыть навсегда
Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения
Полезные советы

Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения
Какие позы в сексе помогут вам стать еще ближе друг к другу
Психология

Какие позы в сексе помогут вам стать еще ближе друг к другу

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK