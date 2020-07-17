ТОП-4 эрогенные зоны на теле женщины, о которых вы не знали

ТОП-4 эрогенные зоны на теле женщины, о которых вы не знали

Эрогенные зоны - ключик к женскому удовольствию и идеальное начало прелюдии.

Внешняя часть бедра

Однако, девушки сами часто даже не догадываются о существовании таких скрытых мест , которые могут приносить настоящее наслаждение. Хотите ощутить новые эмоции от секса? Тогда обязательно просите партнера ласкать именно эти места.

Часто мужчины стремятся уж очень быстро добраться до сокровенной интимной зоны девушки и забывают о менее заметных, но весьма значимых других местах. К примеру, внешней части бедра. А зря! Именно эта область имеет наиболее чувствительные нервные окончания. Лучше всего слегка поглаживать либо покусывать эти места.

Ступни

Ладонь

Лучше всего остановиться на массаже ступней. Конечно, девушка может не сразу на это согласиться, но когда все же это произойдет, обязательно примените массажное масло для улучшения удовольствия. Ступни - мощная эрогенная зона, на которой находится уж очень много нервных окончаний. Поэтому обделять их вниманием не стоит.

Поглаживания по ладони также могут стать началом нежной прелюдии. Научно доказано, что женские ладони имеют повышенную чувствительность. А это напрямую влияет на более острые и яркие ощущения во время страстных ласк.

Обратная сторона коленей

Эта часть коленей - одна из наиболее чувствительных зон. Приятен еще и тот факт, что партнер может ее ласкать даже в публичном месте. К примеру, в кинотеатре либо кафе. Пусть он незаметно пробежится пальцами по задней части вашей коленки. Вместе с мурашками придет легкое возбуждение, которое может стать предвестником бурной ночи.

Напомним,