Вы попали во френдзону: ТОП-4 неочевидных признака

20 июля 2020 21:00 Антонина Старовойт
Вы попали во френдзону: ТОП-4 неочевидных признака
Вы попали во френдзону: ТОП-4 неочевидных признака
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Френдзона - далеко не самое приятное место, куда хотелось бы попадать. Особенно, если объект вам действительно симпатизирует.

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Однако, иногда мы попросту не замечаем очевидного положения вещей, продолжая по-прежнему добиваться внимания человека, который давно списал нас со счетов. Как же это определить? У френдзоны есть несколько признаков. 

Он не приглашает вас гулять 

К сожалению, общение не может покрыть все аспекты отношений. Если мужчина не проявляет какой-либо инициативы для встречи, вполне вероятно, такого желания у него попросту нет. Поэтому не ведитесь только на общение в социальных сетях. Это, конечно, хорошо, но вы же помните, что более показательны именно действия. 

Он обсуждает с вами других девушек

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Ни один мужчина, который бы рассматривал вас как потенциальную девушку, не будет вам рассказывать о своих других пассиях. В противном случае, это может свидетельствовать только об одном: вы для него не более чем друг. Можете посмотреть на ситуацию и под другим углом. Ведь дружба иногда оказывается более эффективной, чем отношения и любовь. 

Вы практически не гуляете вдвоем

А если это и происходит, то в ваших прогулках нет совсем ничего романтичного. Чаще всего это могут быть разговоры на общие темы либо просто шутки. Отсутствие романтики еще повод думать, что все утрачено, однако и строить большие на планы на этого человека не нужно. Ведь в любой момент все может пойти не по вашему сценарию. 

Он сводит вас с другим человеком

Благими намерениями вы знаете, куда вымощена дорога. Конечно, не стоит сразу пресекать советы вашей пассии. Возможно, вы просто не замечаете, что мужчина к вам действительно неровно дышит и отказываетесь давать ему шанс. Не стоит воспринимать советы в штыки. Однако, при таких раскладах и надеяться на отношения с пассией не нужно. 

Напомним, 

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