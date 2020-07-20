Вы попали во френдзону: ТОП-4 неочевидных признака
Френдзона - далеко не самое приятное место, куда хотелось бы попадать. Особенно, если объект вам действительно симпатизирует.
Он не приглашает вас гулять
К сожалению, общение не может покрыть все аспекты отношений. Если мужчина не проявляет какой-либо инициативы для встречи, вполне вероятно, такого желания у него попросту нет. Поэтому не ведитесь только на общение в социальных сетях. Это, конечно, хорошо, но вы же помните, что более показательны именно действия.
Он обсуждает с вами других девушек
Вы практически не гуляете вдвоем
А если это и происходит, то в ваших прогулках нет совсем ничего романтичного. Чаще всего это могут быть разговоры на общие темы либо просто шутки. Отсутствие романтики еще повод думать, что все утрачено, однако и строить большие на планы на этого человека не нужно. Ведь в любой момент все может пойти не по вашему сценарию.
Он сводит вас с другим человеком
Благими намерениями вы знаете, куда вымощена дорога. Конечно, не стоит сразу пресекать советы вашей пассии. Возможно, вы просто не замечаете, что мужчина к вам действительно неровно дышит и отказываетесь давать ему шанс. Не стоит воспринимать советы в штыки. Однако, при таких раскладах и надеяться на отношения с пассией не нужно.
Напомним,