Какие фразы ни в коем случае нельзя говорить мужчинам: ТОП-3 табу
Мужчины во многом куда более уязвимы, чем женщины. И слов это касается чуть ли не в первую очередь.
Вы все сами
Если вы можете все сами, то зачем вам тогда мужчина. Логично? Так же будет думать и ваш избранник. Мужчин пугают слишком сильные девушки, которые взваливают весь груз проблем на себя. Однако это и не значит, что вам не нужно быть самодостаточной. Проявите женскую хитрость и остроумие. Научитесь улавливать момент, когда помощь мужчины может быть к месту. Конечно, вы бы и сами могли донести те пакеты, но когда эту простую роль берет на себя парень, то вы оба будете довольны происходящим: вам будет легче, ему - приятнее.
У него что-то не получится
"Я же тебе говорила"
Стандартная фраза многих девушек, которые хотят самоутвердиться за счет парня. В общем-то, ничего критичного в этом нет, однако не стоит уж больно часто придерживаться этой фразы. Она может стать настоящим триггером для мужчины, которому важны компромиссы и взаимопонимание в отношениях, а не регулярное "я же тебе говорила".
Напомним,
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