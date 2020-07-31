Какие фразы ни в коем случае нельзя говорить мужчинам: ТОП-3 табу

Мужчины во многом куда более уязвимы, чем женщины. И слов это касается чуть ли не в первую очередь.

Вы все сами

Хотите сохранить ваши отношения либо наоборот вступить в них? Тогда обязательно возьмите себе на заметку следующие фразы-табу.

Если вы можете все сами, то зачем вам тогда мужчина. Логично? Так же будет думать и ваш избранник. Мужчин пугают слишком сильные девушки, которые взваливают весь груз проблем на себя. Однако это и не значит, что вам не нужно быть самодостаточной. Проявите женскую хитрость и остроумие. Научитесь улавливать момент, когда помощь мужчины может быть к месту. Конечно, вы бы и сами могли донести те пакеты, но когда эту простую роль берет на себя парень, то вы оба будете довольны происходящим: вам будет легче, ему - приятнее.

У него что-то не получится

"Я же тебе говорила"

Не рушьте мечты партнера. В мире есть и так множество недоброжелателей. От вас он ждет поддержку и опору. Так будьте же ею. Попробуйте поверить тоже в его мечты и амбиции. Ведь вера в своего избранника способна его заставить свернуть горы.

Стандартная фраза многих девушек, которые хотят самоутвердиться за счет парня. В общем-то, ничего критичного в этом нет, однако не стоит уж больно часто придерживаться этой фразы. Она может стать настоящим триггером для мужчины, которому важны компромиссы и взаимопонимание в отношениях, а не регулярное "я же тебе говорила".

Напомним,