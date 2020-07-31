Какие фразы ни в коем случае нельзя говорить мужчинам: ТОП-3 табу

31 июля 2020 21:00 Антонина Старовойт
Какие фразы ни в коем случае нельзя говорить мужчинам: ТОП-3 табу
Какие фразы ни в коем случае нельзя говорить мужчинам: ТОП-3 табу
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Мужчины во многом куда более уязвимы, чем женщины. И слов это касается чуть ли не в первую очередь.

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Хотите сохранить ваши отношения либо наоборот вступить в них? Тогда обязательно возьмите себе на заметку следующие фразы-табу. 

Вы все сами 

Если вы можете все сами, то зачем вам тогда мужчина. Логично? Так же будет думать и ваш избранник. Мужчин пугают слишком сильные девушки, которые взваливают весь груз проблем на себя. Однако это и не значит, что вам не нужно быть самодостаточной. Проявите женскую хитрость и остроумие. Научитесь улавливать момент, когда помощь мужчины может быть к месту. Конечно, вы бы и сами могли донести те пакеты, но когда эту простую роль берет на себя парень, то вы оба будете довольны происходящим: вам будет легче, ему - приятнее. 

У него что-то не получится 

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Не рушьте мечты партнера. В мире есть и так множество недоброжелателей. От вас он ждет поддержку и опору. Так будьте же ею. Попробуйте поверить тоже в его мечты и амбиции. Ведь вера в своего избранника способна его заставить свернуть горы. 

"Я же тебе говорила" 

Стандартная фраза многих девушек, которые хотят самоутвердиться за счет парня. В общем-то, ничего критичного в этом нет, однако не стоит уж больно часто придерживаться этой фразы. Она может стать настоящим триггером для мужчины, которому важны компромиссы и взаимопонимание в отношениях, а не регулярное "я же тебе говорила". 

Напомним, 

 

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