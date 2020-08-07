Он - изменил: что вам делать

Вообще, по мнению многих психологов, измена - прямой билет к прощанию с человеком. Но правда ли все так просто?

Поймите, почему он так сделал

Конечно, многие девушки прощают измену , принимая всю вину на себя. Однако, такой подход к отношениям является также максимально нездоровым. Если вы хотите понять для себя, что делать с изменой дальше — читайте следующие советы.

Для этого вам все равно придется поговорить. Да, это может быть неприятно, но только так вы перестанете себя терзать какими-либо догадками. Хоть у многих и бытует мнение, будто мужчины ведомы только физическими инстинктами, на деле все оказывается далеко не всегда так. Чтобы полностью разобраться в ситуации, поговорите.

Не ведитесь на отгывокори

Простить нельзя помиловать

У мужчины их может быть много. От "я ничего не помню" до "ну это было не на трезвую голову". Это все по большому счету чепуха. Старайтесь мыслить критично, без лишних эмоций. Они вам пригодятся еще для более приятных событий в вашей жизни.

Вообще, вы должны понять, что попытаться простить человека можно. И даже наладить отношения можно при большом желании. Тут проблема заключается в том, что доверие к человеку у вас не появится никогда. Даже если он действительно отступился и не хотел этого — мозг женщины воспринимает такие поступки как самый тяжелый камень, брошенный в них. Поэтому решение вы принимаете самостоятельно, но помните, что камень, который привяжется к вашей шее, никуда не исчезнет и через пару лет после этого.

Напомним,