Он - изменил: что вам делать

7 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Он - изменил: что вам делать
Он - изменил: что вам делать
Pinterest

Вообще, по мнению многих психологов, измена - прямой билет к прощанию с человеком. Но правда ли все так просто?

Читайте такжеКак убрать жирность кожи в летний сезон: проверенные советы
Конечно, многие девушки прощают измену, принимая всю вину на себя. Однако, такой подход к отношениям является также максимально нездоровым. Если вы хотите понять для себя, что делать с изменой дальше — читайте следующие советы.

Поймите, почему он так сделал

Для этого вам все равно придется поговорить. Да, это может быть неприятно, но только так вы перестанете себя терзать какими-либо догадками. Хоть у многих и бытует мнение, будто мужчины ведомы только физическими инстинктами, на деле все оказывается далеко не всегда так. Чтобы полностью разобраться в ситуации, поговорите.

Не ведитесь на отгывокори

Читайте такжеЦвет страсти: канал СТБ начал съемки авантюрной мелодрамы
У мужчины их может быть много. От "я ничего не помню" до "ну это было не на трезвую голову". Это все по большому счету чепуха. Старайтесь мыслить критично, без лишних эмоций. Они вам пригодятся еще для более приятных событий в вашей жизни.

Простить нельзя помиловать

Вообще, вы должны понять, что попытаться простить человека можно. И даже наладить отношения можно при большом желании. Тут проблема заключается в том, что доверие к человеку у вас не появится никогда. Даже если он действительно отступился и не хотел этого — мозг женщины воспринимает такие поступки как самый тяжелый камень, брошенный в них. Поэтому решение вы принимаете самостоятельно, но помните, что камень, который привяжется к вашей шее, никуда не исчезнет и через пару лет после этого.

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения Измена страсть

Материалы по теме

Психолог рассказала три секрета, которые помогут вам улучшить сексуальную жизнь
Психология

Психолог рассказала три секрета, которые помогут вам улучшить сексуальную жизнь
Героїня ситкому "Танька і Володька" відверто про секс, стосунки та Володьку мрії
Новости

Героїня ситкому "Танька і Володька" відверто про секс, стосунки та Володьку мріїЭксклюзив
ТОП-4 женские ошибки в отношениях: вы тоже так делаете
Психология

ТОП-4 женские ошибки в отношениях: вы тоже так делаете
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK