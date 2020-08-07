Он - изменил: что вам делать
Вообще, по мнению многих психологов, измена - прямой билет к прощанию с человеком. Но правда ли все так просто?
Поймите, почему он так сделал
Для этого вам все равно придется поговорить. Да, это может быть неприятно, но только так вы перестанете себя терзать какими-либо догадками. Хоть у многих и бытует мнение, будто мужчины ведомы только физическими инстинктами, на деле все оказывается далеко не всегда так. Чтобы полностью разобраться в ситуации, поговорите.
Не ведитесь на отгывокори
Простить нельзя помиловать
Вообще, вы должны понять, что попытаться простить человека можно. И даже наладить отношения можно при большом желании. Тут проблема заключается в том, что доверие к человеку у вас не появится никогда. Даже если он действительно отступился и не хотел этого — мозг женщины воспринимает такие поступки как самый тяжелый камень, брошенный в них. Поэтому решение вы принимаете самостоятельно, но помните, что камень, который привяжется к вашей шее, никуда не исчезнет и через пару лет после этого.
Напомним,