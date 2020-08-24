ТОП-3 явных признака, что муж вас разлюбил

24 августа 2020 22:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 явных признака, что муж вас разлюбил
ТОП-3 явных признака, что муж вас разлюбил
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К сожалению, у любви есть конец. Но мы далеко не всегда можем его уловить.

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Больнее всего, когда кто-то один для себя заканчивает историю, а для партнера она еще продолжается. И все же лучше обратить внимание на явные признаки скорой кончины ваших отношений. 

Неуважение 

Отношения как в браке, так и до него должны строиться в уважении. Оно, кстати, может проявляться по-разному. И словесное проявление не всегда характеризует уважение мужчины к вам. Очень часто за громкими словами могут скрываться манипуляции. А именно они - одна из форм неуважения к вам. Внимательно наблюдайте за поступками вашего мужа. 

Проблемы в интимной жизни 

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И это может касаться не только секса. Обычно проблемы начинаются с него, а перерастают в более глобальные вещи. К примеру, вам может быть неприятно притрагиваться к партнеру, целовать и обнимать его. Зачастую такое нежелание вступать в какой-либо физический контакт связано проблемами в коммуникации. Если вы не говорите с мужем, претензии друг к другу постепенно накапливаются и давят на ваши отношения. Вполне вероятно, все может быть хорошо у вас долгое время. Накопительный процесс не такой быстрый. Но если спустя пару лет вы не выработаете привычку не молчать, а говорить, то ваши отношения могут начать переживать штормы. 

Отсутствие желания проводить время вместе

Конечно, у каждого должна быть своя жизнь, друзья, досуг. И это нормально, когда ваши сферы интересов полностью не пересекаются. Но если со временем вы находите их более интересными, чем времяпрепровождение друг с другом, стоит задуматься: а нет ли у вас проблем с чувствами. Мужчины часто убегают от этих самых трудностей в шумные компании друзей, к примеру. 

Напомним, 

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