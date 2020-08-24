ТОП-3 явных признака, что муж вас разлюбил
К сожалению, у любви есть конец. Но мы далеко не всегда можем его уловить.
Неуважение
Отношения как в браке, так и до него должны строиться в уважении. Оно, кстати, может проявляться по-разному. И словесное проявление не всегда характеризует уважение мужчины к вам. Очень часто за громкими словами могут скрываться манипуляции. А именно они - одна из форм неуважения к вам. Внимательно наблюдайте за поступками вашего мужа.
Проблемы в интимной жизни
Отсутствие желания проводить время вместе
Конечно, у каждого должна быть своя жизнь, друзья, досуг. И это нормально, когда ваши сферы интересов полностью не пересекаются. Но если со временем вы находите их более интересными, чем времяпрепровождение друг с другом, стоит задуматься: а нет ли у вас проблем с чувствами. Мужчины часто убегают от этих самых трудностей в шумные компании друзей, к примеру.
Напомним,