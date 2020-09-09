Как понять, что вы возбуждаете мужчину: ТОП-5 верных подсказок

Как понять, что вы возбуждаете мужчину: ТОП-6 подсказок

Как понять, что мужчина хочет вас, если желание не выпирает однозначно?

1. Взгляд

2. Жесты

Мужчина будет смотреть на вас долго и томно, скользить по вашему телу, буквально пожирать взглядом. Наверняка, вы сталкивались с термином "раздевать глазами" – это тот самый сигнал серьезного возбуждения

Возбуждение влияет на эмоциональное состояние, мужчине становится сложно держать себя в руках, ладони не находятся в состоянии покоя. Среди жестов, однозначно сигнализирующих о желании, психологи выделяют такие: большие пальцы в петлях для ремней на штанах или руки глубоко в карманах.

3. Голос

Мужчины говорят с понравившейся девушкой более низким и томным голосом.

Если заметили, что мужчина заговорил с вами более спокойно, глубоко, даже с придыханием – делайте однозначные выводы.

К слову, эффект этот не связан с попытками самых представителей сильного пола выглядеть сексуальнее, просто возбуждение инициирует выброс в кровь гормонов, которые укорачивают голосовые связки (в этом весь секрет).

4. Прикосновения

В зависимости от степени близости мужчина может давать понять о своих желаниях однозначно (положить руку на колено, например, прошептать что-то на ухо), или намекать случайными, казалось бы, касаниями к рукам, спине.

5. Смотрите на дыхание

Контрольный выстрел разоблачения мужчины – это тяжелое и страстное дыхание. Некоторые могут даже покраснеть и вспотеть.

Напомним,