Как понять, что вы возбуждаете мужчину: ТОП-5 верных подсказок
Как понять, что мужчина хочет вас, если желание не выпирает однозначно?
1. Взглядвозбуждения.
2. Жесты
Возбуждение влияет на эмоциональное состояние, мужчине становится сложно держать себя в руках, ладони не находятся в состоянии покоя. Среди жестов, однозначно сигнализирующих о желании, психологи выделяют такие: большие пальцы в петлях для ремней на штанах или руки глубоко в карманах.
3. Голос
Если заметили, что мужчина заговорил с вами более спокойно, глубоко, даже с придыханием – делайте однозначные выводы.
К слову, эффект этот не связан с попытками самых представителей сильного пола выглядеть сексуальнее, просто возбуждение инициирует выброс в кровь гормонов, которые укорачивают голосовые связки (в этом весь секрет).
4. Прикосновения
В зависимости от степени близости мужчина может давать понять о своих желаниях однозначно (положить руку на колено, например, прошептать что-то на ухо), или намекать случайными, казалось бы, касаниями к рукам, спине.
5. Смотрите на дыхание
Напомним,