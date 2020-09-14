Фразы, возбуждающие всех мужчин: скажите, чтобы он вас захотел
14 сентября 2020 23:00
Алла Лысак
ТОП-5 фраз, возбуждающие мужчин: скажите, чтобы он вас захотел
Чтобы возбудить мужчину, достаточно правильно подобрать слова.
Ученые считают, что мужчины думают о сексе
минимум 8 раз в день. И для этого им даже не нужны стимулы, картинки, например, или знаки. Кроме того, мужчины обожают, когда их возлюбленные проявляют инициативу. Берите ситуацию в свои руки и… просто скажите одну из этих фраз.
Хочу тебя прямо сейчас
Самая возбуждающая для мужчины фраза.
Важное правило — не спрашивайте, а утверждайте, в какой-то степени даже приказывайте.
Возьми меня
Достаточно откровенно и прямолинейно, действует на мужчин безотказно. Главное, чтобы было укромное местечко, где можно заняться любовью (он точно этого захочет).
Хочу почувствовать тебя
Где и как – не уточняйте, оставьте мужчине пространство для фантазии. Уж поверьте, он обязательно подумает именно об этом.
Хочу, чтобы ты сделал, как в прошлый раз
Если интим уже был, для возбуждения мужчины достаточно вспомнить, как вы занимались сексом. Если вы скажете, что вам понравилось, что не можете дождаться следующего раза, возбуждение обеспечено.
Ты сводишь меня с ума
Похвала всегда срабатывает, ведь для мужчины важно знать, что он хорошо показывает себя в постели.
Напомним,