Фразы, возбуждающие всех мужчин: скажите, чтобы он вас захотел

ТОП-5 фраз, возбуждающие мужчин: скажите, чтобы он вас захотел

Чтобы возбудить мужчину, достаточно правильно подобрать слова.

Хочу тебя прямо сейчас

Ученые считают, что мужчины думают о сексе минимум 8 раз в день. И для этого им даже не нужны стимулы, картинки, например, или знаки. Кроме того, мужчины обожают, когда их возлюбленные проявляют инициативу. Берите ситуацию в свои руки и… просто скажите одну из этих фраз.

Самая возбуждающая для мужчины фраза.

Важное правило — не спрашивайте, а утверждайте, в какой-то степени даже приказывайте.

Возьми меня

Хочу почувствовать тебя

Достаточно откровенно и прямолинейно, действует на мужчин безотказно. Главное, чтобы было укромное местечко, где можно заняться любовью (он точно этого захочет).

Где и как – не уточняйте, оставьте мужчине пространство для фантазии. Уж поверьте, он обязательно подумает именно об этом.

Хочу, чтобы ты сделал, как в прошлый раз

Ты сводишь меня с ума

Если интим уже был, для возбуждения мужчины достаточно вспомнить, как вы занимались сексом. Если вы скажете, что вам понравилось, что не можете дождаться следующего раза, возбуждение обеспечено.

Похвала всегда срабатывает, ведь для мужчины важно знать, что он хорошо показывает себя в постели.

Напомним,