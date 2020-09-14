Фразы, возбуждающие всех мужчин: скажите, чтобы он вас захотел

14 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Фразы, возбуждающие всех мужчин: скажите, чтобы он вас захотел
ТОП-5 фраз, возбуждающие мужчин: скажите, чтобы он вас захотел

Чтобы возбудить мужчину, достаточно правильно подобрать слова.

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Ученые считают, что мужчины думают о сексе минимум 8 раз в день. И для этого им даже не нужны стимулы, картинки, например, или знаки. Кроме того, мужчины обожают, когда их возлюбленные проявляют инициативу. Берите ситуацию в свои руки и… просто скажите одну из этих фраз.

Хочу тебя прямо сейчас 

Самая возбуждающая для мужчины фраза.

Важное правило — не спрашивайте, а утверждайте, в какой-то степени даже приказывайте.

Возьми меня

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Достаточно откровенно и прямолинейно, действует на мужчин безотказно. Главное, чтобы было укромное местечко, где можно заняться любовью (он точно этого захочет).

Хочу почувствовать тебя

Где и как – не уточняйте, оставьте мужчине пространство для фантазии. Уж поверьте, он обязательно подумает именно об этом.

Хочу, чтобы ты сделал, как в прошлый раз

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Если интим уже был, для возбуждения мужчины достаточно вспомнить, как вы занимались сексом. Если вы скажете, что вам понравилось, что не можете дождаться следующего раза, возбуждение обеспечено.

Ты сводишь меня с ума

Похвала всегда срабатывает, ведь для мужчины важно знать, что он хорошо показывает себя в постели.

Напомним,

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