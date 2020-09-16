6 приемов, чтобы зацепить мужчину мечты
Рассказываем о приемах роковых красоток, которые они используют, чтобы сводить с ума мужчин.
Манипулированиемужчины, что только вы способны его понять. Используйте и кнут (в виде чувства вины) и приник (сладкая лесть для мужского эго).
Правильное преподнесение себя
Чувство стиля и манеры, безусловно, важны.
Женское очарование и сдержанное кокетство покоряло многих мужчин. Главное, знать себе цену и заявлять об этом.
Чувство юмора/развитый кругозор
Загадочность
Каждая роковая красотка таит в себе тайну, которую мужчина безумно хочет разгадать. Атмосферу загадочности вокруг своей персоны создать совсем легко, используйте недосказанность, намеки, а еще – постоянную занятость, чтобы он не думал, будто в вашей жизни ничего нет кроме этих свиданий.
Сексуальность
Но сексуальность должна проявляться во всем, что вы делаете. Будьте самодостаточной и спокойной, провоцируйте и дразните.
Стервозность
Роковая женщина, как минимум, немного стерва. Это значит, что она обладает характером, чувством собственного достоинства и амбициями.
Напомним,