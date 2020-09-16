6 приемов, чтобы зацепить мужчину мечты

16 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
6 приемов, чтобы зацепить мужчину мечты
6 приемов, чтобы зацепить мужчину мечты

Рассказываем о приемах роковых красоток, которые они используют, чтобы сводить с ума мужчин.

Манипулирование

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Женщина – тонкий психолог и знаток мужской природы. Необходимо создать впечатление у мужчины, что только вы способны его понять. Используйте и кнут (в виде чувства вины) и приник (сладкая лесть для мужского эго).

Правильное преподнесение себя

Чувство стиля и манеры, безусловно, важны.

Женское очарование и сдержанное кокетство покоряло многих мужчин. Главное, знать себе цену и заявлять об этом.

Чувство юмора/развитый кругозор

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С мужчинами придется о чем-то говорить, здесь подойдут оба варианта, если вы его рассмешите или изумите своими знаниями – дело в шляпе, считайте, что этот мужчина уже ваш!

6 приемов, чтобы зацепить мужчину мечты

Загадочность

Каждая роковая красотка таит в себе тайну, которую мужчина безумно хочет разгадать. Атмосферу загадочности вокруг своей персоны создать совсем легко, используйте недосказанность, намеки, а еще – постоянную занятость, чтобы он не думал, будто в вашей жизни ничего нет кроме этих свиданий.

Сексуальность

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Куда же без нее?

Но сексуальность должна проявляться во всем, что вы делаете. Будьте самодостаточной и спокойной, провоцируйте и дразните.

Стервозность

Роковая женщина, как минимум, немного стерва. Это значит, что она обладает характером, чувством собственного достоинства и амбициями.

6 приемов, чтобы зацепить мужчину мечты

Напомним,

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