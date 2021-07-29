Не хочется секса: ТОП-5 способов женщине вернуть желание
Либидо – это половое влечение, этот параметр нельзя назвать постоянным.
Если либидо падает у одного из партнеров, а у второго – остается высоким, в союзе наступает разлад.
Хроническая усталость и пребывание в постоянном стрессе бьют именно по либидо.
Как же его вернуть?
Правильно питаемся
В вашем рационе должны быть фрукты и овощи, а также качественные продукты, даже если не очень полезные.
Занимаемся спортом
Избегаем стресса
Найдите распорядок дня, который не провоцирует напряжение, уберите то, что вгоняет вас в уныние прочь из своей жизни.
Если никак не получается достичь баланса и гармонии, попробуйте заняться медитацией и другими техниками релаксации.
Говорим о проблемах
Вслед за снижением либидо может прийти и чувство вины перед партнером. Он хочет, а она нет. Но снижение влечения – это не приговор, желательно разобраться в этом вместе с мужчиной.
Оригинальничаем в постели
И с этим нужно срочно что-то делать! Поделитесь с партнером своими фантазиями, выберите то, что заводит и вас, и его, и зажгите эту ночь!
Напомним,