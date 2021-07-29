Не хочется секса: ТОП-5 способов женщине вернуть желание

29 июля 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Не хочется секса: ТОП-5 способов женщине вернуть желание
Не хочется секса: ТОП-5 способов женщине вернуть желание
pixabay.com

Либидо – это половое влечение, этот параметр нельзя назвать постоянным.

Если либидо падает у одного из партнеров, а у второго – остается высоким, в союзе наступает разлад.

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К счастью, сексуальное желание можно вернуть. Давайте для начала разберемся, почему иногда влечение сходит на нет. По мнению психологов, прежде всего стоит рассматривать причины, не связанные со здоровьем репродуктивной системы, а стресс, недостаточно качественный сон, отсутствие отдыха, психическая нестабильность неуверенность в будущем, конфликты. 

Хроническая усталость и пребывание в постоянном стрессе бьют именно по либидо.

Как же его вернуть? 

Правильно питаемся

В вашем рационе должны быть фрукты и овощи, а также качественные продукты, даже если не очень полезные.

Занимаемся спортом

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Спорт – ключ к высоким показателям полового влечения, ведь во время физической активности кровообращение в тазу увеличивается. Попробуйте начать с упражнений дома, фитнеса и йоги.

Избегаем стресса

Найдите распорядок дня, который не провоцирует напряжение, уберите то, что вгоняет вас в уныние прочь из своей жизни.

Если никак не получается достичь баланса и гармонии, попробуйте заняться медитацией и другими техниками релаксации.

Говорим о проблемах

Вслед за снижением либидо может прийти и чувство вины перед партнером. Он хочет, а она нет. Но снижение влечения – это не приговор, желательно разобраться в этом вместе с мужчиной.

Оригинальничаем в постели

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Увы, но иногда женщине не хочется секса, потому что он стал скучным, однообразным и механическим. Таким, который вполне можно заменить мастурбацией и ничего не потерять.

И с этим нужно срочно что-то делать! Поделитесь с партнером своими фантазиями, выберите то, что заводит и вас, и его, и зажгите эту ночь!

Напомним,

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