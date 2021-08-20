Если брак трещит по швам: ТОП-4 совета, как спасти отношения
Психолог Елена Адамова призывает не доводить отношения до критической точки!
Живое общение
Очень важно по вечерам не сидеть рядом в телефонах, а разговаривать и обсуждать события, произошедшие в ваших жизнях.
Старайтесь говорить прежде всего о приятных моментах и интересных историях. Если же мужу нужна ваша поддержка, поговорите о его проблемах.
Совместное время
Не отказывайтесь от свиданий, даже если вы вместе уже десять лет.
Ходите на прогулки, в рестораны, посетите театр. Главное, выберите культурную программу, которая будет нравиться вам обоим.
Без претензий
Делайте комплименты.
Как можно больше говорите о тех чертах партнера, которые вам нравятся, а если у вас есть дети, о том, как они похожи на вашу вторую половинку.
Помните, любовь – это действие. Очень важно, чтобы вы получали удовольствие от своего партнера и дарили такие же чувства ему. Тогда вы избежите кризиса!
Напомним,