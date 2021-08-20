Если брак трещит по швам: ТОП-4 совета, как спасти отношения

20 августа 2021 12:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Если брак трещит по швам: ТОП-4 совета, как спасти отношения
Если брак трещит по швам: ТОП-4 совета, как спасти отношения
pixabay.com

Психолог Елена Адамова призывает не доводить отношения до критической точки!

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Если брак трещит по швам, то заниматься восстановительной терапией следует начинать сразу же, считает психолог. Восстановить почти разрушенные отношения гораздо сложнее, чем союз, в котором лишь наметились некоторые значительные трудности.

Живое общение  

Очень важно по вечерам не сидеть рядом в телефонах, а разговаривать и обсуждать события, произошедшие в ваших жизнях.

Старайтесь говорить прежде всего о приятных моментах и интересных историях. Если же мужу нужна ваша поддержка, поговорите о его проблемах. 

Совместное время

Не отказывайтесь от свиданий, даже если вы вместе уже десять лет.

Ходите на прогулки, в рестораны, посетите театр. Главное, выберите культурную программу, которая будет нравиться вам обоим. 

Без претензий

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В период восстановления отношений вы должны показывать, как восхищаетесь партнером. Верните в себе любовь к мужчине, которую вы ощущали, когда только сошлись. 

Делайте комплименты. 

Как можно больше говорите о тех чертах партнера, которые вам нравятся, а если у вас есть дети, о том, как они похожи на вашу вторую половинку.

Помните, любовь – это действие. Очень важно, чтобы вы получали удовольствие от своего партнера и дарили такие же чувства ему. Тогда вы избежите кризиса!

Напомним,

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