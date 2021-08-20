Если брак трещит по швам: ТОП-4 совета, как спасти отношения

Если брак трещит по швам: ТОП-4 совета, как спасти отношения

Психолог Елена Адамова призывает не доводить отношения до критической точки!

Если брак трещит по швам, то заниматься восстановительной терапией следует начинать сразу же, считает психолог. Восстановить почти разрушенные отношения гораздо сложнее, чем союз, в котором лишь наметились некоторые значительные трудности.

Живое общение

Очень важно по вечерам не сидеть рядом в телефонах, а разговаривать и обсуждать события, произошедшие в ваших жизнях.

Старайтесь говорить прежде всего о приятных моментах и интересных историях. Если же мужу нужна ваша поддержка, поговорите о его проблемах.

Совместное время

Не отказывайтесь от свиданий, даже если вы вместе уже десять лет.

Ходите на прогулки, в рестораны, посетите театр. Главное, выберите культурную программу, которая будет нравиться вам обоим.

Без претензий

В период восстановления отношений вы должны показывать, как восхищаетесь партнером. Верните в себе любовь к мужчине, которую вы ощущали, когда только сошлись.

Делайте комплименты.

Как можно больше говорите о тех чертах партнера, которые вам нравятся, а если у вас есть дети, о том, как они похожи на вашу вторую половинку.

Помните, любовь – это действие. Очень важно, чтобы вы получали удовольствие от своего партнера и дарили такие же чувства ему. Тогда вы избежите кризиса!

Напомним,